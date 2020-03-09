На что может рассчитывать Путин? 2 Леонид Невзлин

9.03.2020, 15:59

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Леонид Невзлин

В России все против логики и здравого смысла.

Должна ли мафия управлять государством? Ответ очевиден – не должна. Но в России все против логики и здравого смысла. Российская мафия (на этот раз два ее представителя – Владимир Путин и Игорь Сечин) развязала мировую войну (пока ценовую). У граждан России, безусловно, есть повод себя успокоить: нефть по $30, доллар по 75 рублей, зато мы американцев нагнули, скоро их сланцевой нефти конец. Пережили доллар по 60, переживем и по 80. Кстати, предыдущий обвал рубля (в декабре 2014 года), по мнению большинства экспертов, тоже был спровоцирован действиями «Роснефти» и непрозрачной схемой размещения ее облигаций.

Себестоимость добычи нефти в России ниже, чем сланцевого сырья, но, тем не менее, высока и растет с каждым годом. Например, согласно подсчетам, которые в прошлом году для Saudi Aramco провела компания IHS Markit Ltd. (на них ссылался Forbes), добыча российской нефти на суше в среднем обходится примерно в $40 за баррель. Себестоимость нефти, добытой на российском шельфе, на $2-3 выше. Российские чиновники назвали эти показатели завышенными, но незначительно. Разработка месторождений в Арктике и на Дальнем Востоке обходится существенно дороже. Большинство российских нефтяных компаний при составлении своих бюджетов исходили из самых консервативных прогнозов на ближайшие годы – нефть по $50. Лукойл, например. Теперь через год-два почему бы «Роснефти» не прийти к Алекперову с «выгодным предложением»? И не только к Алекперову.

На что может рассчитывать Путин? Кроме разорения производителей сланцевой нефти в США, что может и не привести к восстановлению баланса на рынке с учетом влияния одного только коронавируса на мировую экономику и спрос на энергоносители. Например, на своих друзей и союзников из Ирана. Вы помните прошлогоднюю атаку беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии? Для своего большого друга наверняка могут повторить. Неважно, своими руками, или поддерживаемых боевиков. Таким образом, уже сейчас виден контур противостояния в мире в самое ближайшее время: с одной стороны США, Турция и Саудовская Аравия, с каждой из этих стран у России сейчас напряженные отношения, переходящие в открытые конфликты. Кто на стороне Путина (не пишу России – интересы путинской группировки и страны давно разошлись)? Иран и Башар Асад.

Буквально за пару дней до демарша российской делегации на переговорах с ОПЕК Путин объявил, что России нужна сменяемость власти. На будущее. При определенных условиях. Дословная цитата: «Даже дело не в «сейчас». Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберёт побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, «жирка», что называется, тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти». Вы эту стабильность видели? «Жирок» будет просажен на покрытие дефицита бюджета. То есть, одним решением уничтожены оба фактора, при которых Путин обещал сменяемость власти. Что остается делать российскому народу, в очередной раз обнищавшему в результате девальвации рубля? Как что – голосовать за путинские поправки, разумеется. Садо-мазохизм как принцип функционирования мафиозного государства.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»