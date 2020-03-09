Выборы в США: еще один кандидат сошел с гонки в пользу Байдена 9.03.2020, 16:16

ДЖО БАЙДЕН

ФОТО: GETTY IMAGES

У лидера праймериз демократов становится все больше шансов на победу.

Американский сенатор Камала Харрис сняла свою кандидатуру с президентской гонки от Демократической партии в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Twitter

"Джо Байден достойно служил нашей стране, мы нуждаемся в нем сейчас как никогда. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь его избранию следующим президентом США", - заявила она.

"Нам нужен кто-то, кто будет олицетворять достоинство американского народа и борется за тех, чьи голоса слишком часто игнорируются".