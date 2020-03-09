Друзья Лукашенко оказались в списке самых «отмывочных» стран 1 9.03.2020, 16:23

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В этих государствах проводят незаконные финансовые операции.

Национальный банк разослал коммерческим банкам, лизинговым компаниям и микрофинансовым организациям Беларуси информацию о странах, где высока вероятность проведения незаконных финансовых операций. Судя по списку, с некоторыми из этих стран власти Беларуси как раз хотят укрепить дружеские отношения. В частности, хорошие отношения сложились с первыми лицами Зимбабве, Пакистана, ОАЭ, Ирана, Сирии, Монголии, пишет tut.by.

21 февраля Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения.

В число «высокорисковых юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер» («черный список») ФАТФ включил КНДР и Иран. Под контрмерами понимаются любые действия, обеспечивающие снижение рисков, например, такие как: отказ в создании филиалов и дочерних компаний финансовых учреждений, базирующихся в этих странах; ограничение деловых отношений или финансовых транзакций с финансовыми учреждениями или лицами из этих стран; пересмотр, изменение и, при необходимости, расторжение корреспондентских отношений и др.

В «серый список» определены юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает принять меры, «направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма»: Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Йемен, Камбоджа, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда, Ямайка.