Белорусизация или русификация 9.03.2020, 16:49

Уже сегодня белорусские школы в Беларуси — это исключения из правила.

В конце февраля Министерство образования сообщило, что в Беларуси чуть ли не половина школ, а именно 45%, являются белорусскоязычными. Казалось бы, надо радоваться: вот она, мягкая белорусизация в действии, сообщает «Еврорадио».

Но на фоне статистики, которую ведомство распространяло ранее, заявление о 45% белорусскоязычных школ прозвучало очень странно. Дело в том, что, по другим данным, только 11,1% от всех школьников 1–11 классов на начало 2018/2019 учебного года учились на белорусском языке!

45% vs 11,1%: откуда такая разбежка?

Разобраться в ситуации попытались авторы телеграм-канала "Злой минобр".

По состоянию на 2018 год, в Беларуси было 2813 школ, из которых 1220 — в городах, и 1593 — в сельской местности. Школ с белорусским языком обучения Минобразования насчитало 1282 — это действительно 45,5% от общего количества.

Из этих 1282 школ 1207 располагались в сельской местности, и только 75 — в городах. По факту это означает, что почти все сельские школы — белорусскоязычные, а почти все городские — русскоязычные. А теперь внимание: в городских школах в Беларуси обучается почти в пять раз больше людей, чем в сельских! Отсюда и берется перекос. Белорусскоязычных сельских школ пока что много — но учеников там намного меньше, чем в русскоязычных городских.

Белорусизация или русификация?

За 6 лет, с 2012 по 2018 год, в Беларуси стало на 615 школ меньше. Было 3428, осталось 2813. Школ с русским языком обучения в 2012 году было 1660, осталось 1527. То есть минус 133 русскоязычные школы за 6 лет. С белорусским языком обучения в 2012 году было 1764 школы, к 2018 году их осталось 1282. То есть за то же время утрачено 482 белорусскоязычные школы.

За 6 лет исчезло почти в 3,5 раза больше белорусскоязычных школ, чем русскоязычных. В некоторых регионах ситуация похожа на катастрофу. В Витебской области на начало 2017/2018 учебного года было две городские школы с белорусским языком — осталась одна. Подобная ситуация в Гомельской области, где на начало 2018/2019 учебного года осталось 3 городские школы с суммарным количеством учащихся в 115 человек.

Противники белорусского языка любят напоминать, что в конституции нашей страны прописано двуязычие. Исходя из указанных фактов, можно сказать, что титульная нация учится в Беларуси на втором государственном языке. Уже сегодня белорусские школы в Беларуси — это, скорее, исключения из правила.