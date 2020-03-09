Литва выпустила особый плейлист ко Дню восстановления независимости 9.03.2020, 17:27

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В него вошла литовская музыка периода независимости.

К 30-летию восстановления независимости Литва выпустила особый плейлист на платформе Spotify, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе. В плейлист вошла музыка литовских исполнителей с 1990 года и до наших дней.

«Мы рады возможности внести свой вклад в исторический плейлист, который также показывает прогресс в музыке. Сегодня мы гордимся хитами, звучащими по всему миру», — сказал председатель Ассоциации музыкальных наград Мартинас Тила.

В плейлист вошли песни групп первого десятилетия независимости — Foje, Bix, Antis, Night Persons и других. Среди современных исполнителей, вошедших в плейлист — Донни Монтел, Моника Линките, Jazzu, Junior A и другие.

В плейлист вошли 38 композиций. Список получил название «Tikime Laisve» — «Верим в свободу». Литва не первый раз создает особые плейлисты на Spotify. Ранее подборки композиций выпускались к столетию восстановления независимости Литвы в 2018-ом году и к 30-летию акции «Балтийский путь» в 2019-ом.

11 марта Литва отметит день восстановления независимости. В этот день в 1990 году Верховный Совет Литвы принял решение о восстановлении независимости Литовской Республики. Литва стала первой республикой СССР, провозгласившей свою независимость.