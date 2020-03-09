Надо привлекать к ответу режим Путина 5 Юрий Бутусов

9.03.2020, 17:55

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Юрий Бутусов

Фото: Gordonua.com

Дело МН17 еще не закончено.

"Самолет сбили российской ракетой - это неоспоримый факт.

Это убило наших троих прекрасных детишек и их дедушку, это разрушило нашу жизнь и много других жизней - это неоспоримый факт.

Это сделал человек, чью задницу вы только что расцеловали: тот, кто продолжает врать об этой трагедии - это также неоспоримый факт. То, что я чувствую к вам обоим - это не гнев, а что-то гораздо хуже. Это жалость. У вас нет сострадания к ближнему, и вы явно не имеете понятия, что такое любовь.

У вас нет ничего этого".

Это письмо австралиец Энтони Маслин написал в 2018-му году президенту США Дональду Трампу после его встречи с Путиным в Хельсинки. Слова эти актуальны и для других президентов, которые любой ценой стремятся подружиться с РФ.

Мо, Эви и Отис Маслин, астралийские дети, убитые российскими военными на борту Боинга МН-17 Источник: https://censor.net.ua/b3180201

Сегодня в Нидерландах начинается один из самых громких судебных процессов современности - по делу о гибели 298 невинных людей на борту "Боинга" МН-17 прокуратура Нидерландов выдвинула подозрения полковнику ФСБ РФ Игорю Гиркину (Стрелкову), генерал-майору ВС РФ Сергею Дубинскому, подполковнику ВС РФ Олегу Пулатову, террористу "ДНР" Леониду Харченко, который скрывается в РФ. У следствия нет сомнений, что к организации и заказу террористического акта причастно руководство РФ, которое направило на территорию Украины зенитно-ракетный комплекс "Бук" из состава 53-й российской зенитно-ракетной бригады.

Начиная с 2014-го года Украина очень эффективно действовала в деле МН-17, действия украинских экспертов Киевского института судебных экспертиз, украинских патриотов, которые доставали улики с оккупированного Донбасса, сотрудников СБУ, прокуратуры, достойны самого высокого профессионального признания. Без эффективной работы украинского государства этот процесс в такие сроки было бы невозможно расследовать.

И сегодня необходимо завершить этот процесс, и приложить все усилия, чтобы Россия была привлечена к ответственности. Дело еще не закончено, надо привлекать к ответу режим Путина.

Юрий Бутусов, censor.net