The Guardian: РФ наняла сеть британцев для борьбы с врагами Путина 9.03.2020, 19:16

Об этом заявили британские депутаты - авторы доклада о вмешательстве России.

Россию обвиняют в найме сети британских политиков и консультантов с целью получения их помощи в продвижении ее преступных интересов, а также для борьбы с врагами Владимира Путина в Лондоне.

Об этом заявили депутаты - авторы доклада о вмешательстве России, который приказал не публиковать премьер Борис Джонсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В тайных доказательствах, представленных в Комитет по вопросам разведки и безопасности парламента (ISC), финансист Билл Браудер заявил, что Москва смогла "проникнуть" в британское общество, используя хорошо оплачиваемых британских посредников.

Некоторые имели "основания точно знать, что они делают и для кого", - сказал Браудер комитету. Другие "бессознательно работают на интересы российского государства", - сказал он.

Предполагаемые посредники есть среди политиков как лейбористов, так и Консервативной партии, среди бывших работников спецслужб и дипломатов, а также ведущих PR-компаний. Совокупно они образуют то, что Браудер называет "западной буферной сетью".

В показаниях Браудера нет предположения о том, что граждане Великобритании нарушили закон.

Московский режим использует этих профессионалов, чтобы замаскировать свои "переплетенные" государственные и преступные интересы, заявил он.

Он применяет их для нападения на критиков Путина, для "усиления российской пропаганды и дезинформации" и для "содействия и сокрытия массовых операций по отмыванию денег", сказал он.

Браудер убежден: "Есть сотрудники российских служб безопасности, которые работают из посольства России под дипломатическим прикрытием. Что правительство, кажется, упускает, это тот факт, что существуют различные неформальные сети шпионов".

"Есть российские олигархи, которые значительно больше влияют на безопасность этой страны. Самое поразительное, что российское правительство косвенно нанимает британских граждан для оказания им помощи в разведывательных операциях".

Браудер утверждает, что российское государство и организованная преступность фактически слились. Деньги, похищенные из бюджета и частных компаний, используются для обогащения высших должностных лиц - в частности Путина - и для финансирования "черных операций и специальных проектов", заявил он.