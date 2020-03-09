Какие курсы установили белорусские банки после торгов на бирже 5 9.03.2020, 19:24

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Белорусские банки среагировали на падение нефти.

Они массово начали менять курсы доллара и евро в своих приложениях, а потом и в обменниках, пишет «Онлайнер». Так, крупнейший банк страны с ходу решил продавать американскую валюту по 2,4 рубля. Какие курсы в банках сейчас?

Что по Нацбанку?

Доллар вырос на 11,22 копейки, до 2,3518.

Евро прибавил 15,72 копейки и стал стоить 2,675.

Сотня российского рубля просела на 15,87 и к финишу стала стоить 3,1628.

«Беларусбанк»

Сегодня еще до начала торгов в «Беларусбанке» курс покупки доллара по карточкам вырос на 15,2 копейки, с 2,263 до 2,415, а евро — на 18 копеек, с 2,55 до 2,73.

После торгов на бирже курс по карточкам остался прежним.

«Белагропромбанк»

В пятницу и на все выходные дни банк установил следующие курсы доллара и евро: 2,263 и 2,563 соответственно. Уже после торгов сегодня доллар в банке стал стоить 2,398, а евро — 2,735.

Доллар вырос на 13,5 копейки, а евро — на 17,2.

«Альфа-Банк»

На выходных у «Альфа-Банка» курс продажи доллара был 2,272, евро стоил 2,576. Сегодня с утра курс подрос до 2,325 за доллар и 2,615 за евро. К концу торгов доллар стоил 2,41, евро — 2,754.

Доллар вырос на 13,8 копейки, евро — на 17,8.

«МТБанк»

На выходных доллар в головном офисе «МТБанка» в Минске продавался по 2,255, евро — по 2,548. Сегодня утром уже во время торгов доллар вырос до 2,32, а евро — до 2,645. После торгов «МТБанк» повысил доллар до 2,38, евро — до 2,72.

В итоге американская валюта выросла на 12,5 копейки, а евро — на 17,2.

«Приорбанк»

В выходные банк продавал доллар в цифровом банкинге по 2,273, евро — по 2,559. Утром курс в интернет-банкинге был следующим: 2,296 рубля за доллар и 2,627 за евро. После торгов курс стал 2,372 рубля за доллар и 2,709 за евро.

Доллар здесь вырос на 9,9 копейки, а евро — на 15.

«БПС-Сбербанк»

В субботу, 7 марта, курс доллара по карточке был 2,265, евро стоил 2,565. Уже с 8 марта «БПС-Сбербанк» поднял обменные курсы по карточкам: 2,4 за доллар и 2,715 за евро.

Сегодня весь день они оставались прежними.

Итого здесь доллар вырос на 13,5 копейки, евро — на 15 копеек.

«Белгазпромбанк»

В выходные курс доллара в банке равнялся 2,248, евро — 2,543. Сегодня утром многие клиенты «Белгазпромбанка» на сайте увидели курс продажи доллара 2,35, а евро — в 2,66.

После торгов банк стал продавать доллар по 2,385, а евро — по 2,72.

Доллар вырос здесь на 13,7 копейки, евро — на 17,7.

«Технобанк»

В выходные курс продажи доллара по карточкам был 2,255, евро — 2,56. Сегодня до начала торгов курс доллара вырос до 2,32, а евро — до 2,65. После торгов доллар здесь стоит 2,4, евро — 2,74.

Доллар подняли на 14,5 копейки, евро — на 18.

«БелВЭБ»

В выходные курс доллара в банке был 2,26 рубля, евро — 2,5660. Утром до торгов доллары продавали по 2,33 рубля, евро — по 2,66.

После торгов доллар стал стоить 2,41, а евро — 2,76.

В итоге курс доллара в банке вырос на 15 копеек, а евро — на 19,4.

«БСБ Банк»

В выходные клиенты «БСБ Банка» по карточкам могли купить доллар по 2,255, а евро — по 2,552. Еще до начала торгов на бирже банк установил курс доллара в 2,32, а курс евро — 2,644. Сейчас у «БСБ Банка» доллар стоит 2,375, а евро — 2,723.

Доллар подняли здесь на 12 копеек, а евро — на 11,2.