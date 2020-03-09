В Италии заключенные устроили бунты из-за коронавируса 9.03.2020, 19:34

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Фото: © GlobalLookPress

Из-за карантина заключенных не могут посещать родственники.

Заключенные в нескольких тюрьмах Италии устроили беспорядки из-за ограничений на посещения, наложенных в связи с коронавирусом. Погибли не менее шести человек, сообщает tvrain.ru со ссылкой на The Guardian.

Еще как минимум 50 человек сбежали, пишет The Daily Beast.

Беспорядки начались в воскресенье, 8 марта, к понедельнику они охватили 27 тюрем. Осужденные подожгли мебель и взяли охранников в заложники, их освободила полиция.

Из-за карантина заключенных не могут посещать родственники, им запрещено собираться в общих зонах отдыха. Многие суды по делам об убийствах проходят без присутствия обвиняемых, чтобы они не могли заразиться или передать инфекцию другим заключенным.

Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 7 тысяч человек, умерли более 350 пациентов. Это больше, чем в любой другой стране за пределами Азии. 8 марта итальянские власти решили закрыть на карантин более десяти провинций, в которых живет около 16 миллионов человек.