В Вилейском районе сотрудник ГАИ выстрелил в ногу пассажиру BMW 9.03.2020, 19:40

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иллюстрационное Фото: Belta.by

МВД озвучило свою версию произошедшего.

В Вилейском районе сотрудникам ГАИ пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы успокоить пассажира BMW, который якобы нападал на них. Конфликтная ситуация возникла после того, как вечером 8 марта в милицию сообщили, что возле агрогородка Илья в кювет съехал автомобиль — было подозрение, что водитель нетрезв. Сотрудники ГАИ нашли машину возле парка, началось разбирательство. Однако один из пассажиров стал препятствовать правоохранителям: наносил удары руками по автомобилю, оскорблял гаишников, а после якобы ударил одного из них кулаком в лицо.

Пресс-служба МВД сообщает в Telegram, что сотрудники ГАИ неоднократно предупреждали хулигана, что применят физическую силу, специальные средства или даже оружие. Но мужчину это не остановило. В результате были сделаны три предупредительных выстрела в воздух и один — пассажиру в ногу.

На место происшествия вызвали скорую. Медики оказали первую помощь раненому и отвезли его в больницу. Там мужчина находится под стражей. Известно, что содержание алкоголя в его составляло 1,48 промилле.

Уголовное дело еще не возбуждено.