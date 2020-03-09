Россиянам посоветовали не надеяться на снижение цен на бензин 6 9.03.2020, 19:56

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Российских нефтяников поддержат за счет потребителей.

Стоимость топлива на АЗС в России не упадет, несмотря на резкое падение цены нефти, которое будет нивелировано ослаблением российского рубля и регуляторными механизмами правительства, считают опрошенные ТАСС эксперты.

«Россияне вряд ли почувствуют снижение цены нефти. Низкая цена на нефть нивелируется девальвацией рубля, поэтому внутренние цены на нефтепродукты в России снизятся в лучшем случае на 2-3%, а на заправках и вовсе снижение будет символическое - не более 0,5%. Такова специфика российской нефтяной отрасли», - считает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

По его словам, несмотря на то, что российские нефтяники пользуются преимущественно своей нефтью, цены даже на внутреннем рынке зависят от мировых цен, из-за этого внутренняя цена нефти в России довольно высокая.

Изменение цены возможно только в оптовом сегменте, однако пока сложно понять в какую сторону будет направлена динамика, считает старший научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН Андрей Колпаков.

«Если цена опта несколько снизится - подзаработает сбытовой сегмент. Но она не пойдет вниз, этого было бы странно ожидать, но и расти не должна. Я думаю, что она останется примерно на таком же уровне», - заметил он.

Кризиса нефтепереработки и падения маржинальности российских НПЗ также не стоит ожидать. Переработка может даже выиграть от этой ситуации, если ее поддержит государство, отметил аналитик «Финам» Алексей Калачев.

«На этом уровне рынок вполне коррелируется с ценой нефтью. Плюс по просьбе нефтяников могут дополнительно девальвировать рубль, поэтому с нефтепереработкой все будет в порядке. У нас такого ужаса, когда нефть дорожала, а рубль дешевел - уже не будет. Другое дело, если нефтяников будут поддерживать за счет потребителей».

Нефть и рубль

На фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене рубль резко подешевел к американской и европейской валютам. Так, курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 российских рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась до 31,02 доллара за баррель. Позднее Brent начала отыгрывать позиции, сейчас она торгуется на отметке 35,2 доллара за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI торговалась на уровне 27,59 доллара за баррель. Позднее и WTI немного отыграла потери и вернулась к уровню 31,73 доллара за баррель.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступила Россия. В ответ Саудовская Аравия на 6-8 долларов снизила цены на свою нефть для Азии, США и Европы и начала увеличение добычи с 9,7 до 10-11 млн баррелей в сутки.