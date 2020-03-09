Суд по делу MH17: у сепаратистов могло быть две установки «Бук» 2 9.03.2020, 22:00

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Первое заседания суда по делу о сбитом "Боинге", Нидерланды, 9 марта 2020

Закончился первый день судебного заседания по делу MH17.

На процессе по делу о гибели рейса MH17 сторона обвинения заявила, что в 2014 году на Донбасс были отправлены по меньшей мере две зенитно-ракетных установки "Бук". Одна из этих установок не доехала до пункта назначения из-за поломки, пишет svoboda.org.

Расследовательская группа Bellingcat в 2018 году сообщила, что транспортировкой "Бука", из которого был сбит малайзийский "Боинг", занимался офицер ГРУ Олег Иванников. Однако, как обращает внимание Би-би-си, на заседании суда в Нидерландах прокуроры заявили, что "Бук", передвижение которого контролировал Иванников, на самом деле до самопровозглашенной ДНР не доехал. А "Бук", сбивший самолёт, – это другая зенитно-ракетная установка.

На открывшемся 9 марта суде по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" над Донбассом 17 июля 2014 года прокурор представил обвинительное заключение.

Международная следственная группа, которая расследовала катастрофу "Боинга", пришла к выводу, что он был сбит из установки "Бук", прибывшей на восток Украины из российской военной части. Обвинения предъявлены троим гражданам России – это Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, и одному гражданину Украины – Леониду Харченко. Все они имели отношение к поддерживаемым Россией сепаратистам в Донбассе, которые вели бои против украинской армии. Стрелков в момент катастрофы был командующим силами сепаратистов. Дубинский был его подчинённым и возглавлял разведку. Пулатов и Харченко, как считает следствие, имеют отношение к переправке "Бука" в Донбасс.

Ни один из обвиняемых не присутствует в суде. Одного из них – Олега Пулатова – представляют адвокаты.

В обвинительном заключении, обнародованном на сайте нидерландской прокуратуры, содержатся два обвинения – в собственно уничтожении самолёта и в убийстве.

В документе указано, в каких именно деяниях подсудимых обвинение усматривает состав преступления. В частности, там содержится утверждение, что обвиняемые (лично или опосредованно) способствовали тому, что на Украину был доставлен российский "Бук" с экипажем. Выступая в суде, представитель обвинения заявил, что расследование продолжается и следователи пытаются установить личности экипажа "Бука", а также тех, кто отдавал им приказы.

Также в обвинении сказано, что подсудимые отдавали распоряжения о том, где именно разместить "Бук", а также способствовали тому, чтобы установка была вывезена с территории Украины обратно в Россию.

Четверо обвиняемых, по мнению следствия, сыграли ключевую роль в операции с "Буком", хотя, как заявил прокурор, "кнопку нажимали не они, а экипаж". В обвинении также не говорится, умышленно ли был сбит "Боинг" или по ошибке. Выступая в суде, прокурор сказал, что это не так важно, поскольку человека, который застрелил бы случайного прохожего, перепутав его со своим врагом, всё равно судили бы за убийство.

Прокурор также заявил, что свидетели обвинения останутся засекреченными, поскольку опасаются преследования со стороны России и сепаратистов.

Трое из четверых обвиняемых, с кем удалось связаться журналистам, – Стрелков, Дубинский и Пулатов – отрицают свою вину. На процессе в Нидерландах представлен только Пулатов. Его защищают двое нидерландских адвокатов. Они заявили в суде, что Пулатов отрицает свою причастность к катастрофе "Боинга". По словам адвокатов, дело требует дополнительного расследования.

На борту "Боинга" "Малайзийских авиалиний" погибли 298 человек, большинство из них подданные Нидерландов. Этим объясняется, что именно Нидерланды организовали работу международного следствия, и в этой стране проходит суд.

Российские власти отрицают причастность России к гибели "Боинга". Нидерланды и Австралия ранее призвали Москву признать свою ответственность.

Председательствующий судья заявил, что суд, скорее всего, продлится до 2021 года. Процесс не будет идти каждый день, судебные заседания организуют с интервалом в несколько месяцев.