Как Лукашенко раздает земли друзьям 12 9.03.2020, 22:30

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Земля в центре Минска выделяется не по результатам аукциона, а на основании решения одного человека.

«Белсат» посмотрел, кому достаются эти земли и для чего, а также подсчитали, сколько теряет от этого бюджет (а значит, и мы с вами).

Павел Белый играет в хоккейной команде правителя. Указ диктатора позволяет компании Павла Белого «Тапас» получить землю под строительство элитного жилищного комплекса «Олимпик парк» без аукциона, платы за право аренды и за саму аренду.

«Можно открыто и с уверенностью говорить, что те люди, которые играют в хоккей с правителем или становятся членами спортивного клуба диктатора, имеют определенные преференции», – не сомневается экономист Лев Марголин.

Обычно аукцион за право аренды 1 гектара у застройщиков стартует от 100-200 тысяч долларов. А у «Тапаса» – 22 гектара. Плюс льготы на пошлины и налог на добавленную стоимость. Счет идет на миллионы долларов. И этой льготы не получат жители построенного комплекса.

«Эта льгота даже им не нужна, потому что они ее не получат, – говорит Лев Марголин.

– Они все равно получат жилье по рыночным ценам. То есть, единственный выгодополучатель – застройщик. Это не тот случай, когда должны быть какие-то льготы. Может быть, когда речь идет о социальном жилье, о жилье для многодетных…»

Есть еще один льготник, который ставит отнюдь не социальные дома. Район «Минск Мир» строят сербы, братья Каричи, владельцы Dana Holdings, известного созданием жилищного комплекса «Маяк Минска» возле библиотеки. Александр Лукашенко как-то вспомнил, как они начинали:

«Приехали, когда у вас непростые были времена. И им было непросто. Приехали, попросили. Говорю: для сербов – пожалуйста».

300 гектаров бывшего аэропорта сербские застройщики по указу Лукашенко получили также без аукциона, с освобождением от налогов на добавленную стоимость, недвижимость, прибыль и пошлины. Экономия на десятки миллионов долларов. Таких условий не предлагали даже российской компании Itera, которая сначала собиралась застраивать этот район.

Тем временем бизнес братьев Каричей показывает рекордный доход в Беларуси и растет на 60% в год. Как ни один другой застройщик не имеет таких льгот, как Dana Holdings, так и ни один другой торговец, кроме компании Алексея Алексина «Энерго-Ойл», не имеет возможности поставить киоск на улицах столицы. Ведь это нецелесообразно, отвечают простым предпринимателям. А «Табакерки» – целесообразны. 470 киосков в Минске получили землю – опять без аукциона на право аренды.

«Вы, наверное, видели лотки с овощами и фруктами. Так вот в прошлом году в октябре или ноябре были проведены аукционы. И за маленький такой киоск – там 4 или 5 квадратных метров – на аукционе цена доходила до 20 тысяч долларов. Так это лоток», – разводит руками руководитель совета РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

А для киосков аренда могла бы достичь 30-40 тысяч долларов. Значит, мы опять не досчитались 15 миллионов долларов в бюджете. Это годовой заработок полторы тысячи бюджетников. И это всего несколько примеров. В масштабах страны припрятанные преференции различным компаниям выливаются в крупные суммы.

Каждый минчанин знает, кто такой Юрий Чиж и что он долгое время косил траву с диктатором, строил дома и отели и владел футбольным клубом. Та дружба, кажется, закончилась – но льготы для новых друзей остались.