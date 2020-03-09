Во вторник в Беларуси будет до +12 градусов 9.03.2020, 22:50

Фото с сайта afanasy.biz

Ночью и утром местами ожидается туман.

Во вторник, 10 марта, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью на большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки, преимущественно дожди. Днем небольшие дожди пройдут в отдельных районах Беларуси. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет юго-западный умеренный.

Ночью будет 1-7 тепла, по западу при прояснениях — от нуля до 2 градусов мороза. Днем синоптики обещают 6-12 со знаком "плюс".