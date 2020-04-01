А куда Путин пропал? 21 Илья Шепелин

1.04.2020, 8:28

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ФОТО: GETTY IMAGES

Кто встретит — скажите деду, чтоб уже появлялся.

А куда Путин пропал? После новости о том, что инфицирован главврач больницы, которому Путин жал руку, полез смотреть, а где президент появлялся с тех пор?

Видимо, следует признать: публично — нигде.

Сейчас «Россия 24» каждые полчаса показывает кадры встречи Путина с главой ВЭБа, Шуваловым. Как утверждается, встреча прошла сегодня.

При этом ни слова ни о коронавирусе, ни о кризисе, который эпидемия вызвала. Тишь да гладь, божья благодать.

«Ликвидности на наших счетах достаточно, и в этом смысле мы сейчас в абсолютно здоровом, нормальном состоянии. И мы уверены в том, что теперь мы – не только по тем проектам, которые были намечены в 2019 году, – мы еще более активно будем участвовать в работе Правительства по достижению национальных целей развития»,— говорит Шувалов и еще что-то о том, что в этом году перспективы заоблачные.

Судя по тону диалога, он записывался не менее двух недель назад, когда в России еще не шла речь о массовом карантине и обнулении деловой активности.

А в целом — выглядит, как если бы в августе 41 года в Правде вышла стенограмма рабочей встречи Сталина с министром промышленности, а речь там шла бы только об успехах за прошлый год и не было ни словечка о войне. (Ох, как же некоторые полюбили ассоциации с ВОВ).

Вчера телеканалы рассказывали о том, что Путин провел селекторное совещание главами федеральных округов. Ну как совещание. Путин тупо зачитывает текст с суфлера — с тем же выражением, с каким записывалось и обращение к нации. Просто зачитал этот текст, даже в диалог ни с кем из полпредов вступать не стал.

При этом тут он адресуется к своему же посланию 25 марта, значит эта запись сделана хотя бы не позже среды. При этом никаких новостей в его выступлении не было, кроме — разве что — одной. О том, что Путин знает и дает добро на меры, которые будут предприняты в Москве и Московской области, — так называемый режим самоизоляции. Правда, решение о мерах самоизоляции в Мск, видимо, было принято не позднее 27 марта — с этого числа сотрудникам экстренных служб в Москве стали выдавать пропуски на въезд и выезд из города. В записи селекторного совещания ничего не указывает на то, что оно было записано позднее 27. Максимально общо и размыто: наладить мониторинг, повысить взамимодействие и так далее 29 абзацев воды, в которой спичрайтер размешал пакетик Йюппи.

27 марта на сайте Кремля — записное обращение к нацгвардейцам (можно было и год назад записать. Ни слова ни о коронавирусе, ни о непростых временах.

В этот же день — встреча с главой Газпрома Миллиером.

«А что касается поручения проработать возможности поставки газа транзитом через Монголию для китайского рынка, «Сила Сибири – 2», то объемы поставки могут составить до 50 миллиардов кубометров газа в год». Хаха! Сколько лет назад можно было это сказать и не рассмеяться? Ладно.

В общем, похоже, в последний раз дед был в сети между 25 и 27 марта.

С тех пор то ли к старцам поехал совещаться, то ли сейчас находится в самоизоляции и ждет от Собянина QR-код, чтоб покинуть Ново-Огарево.

Причем в эти дни даже Медведева вытащили, который черт знает чем занимается, орган, который под него должны были создать, так и не сделали! Вероятно, посчитали, что его появление должно успокоить народ. А говорят еще, у нас в стране оптимистов маловато.

Кто встретит — скажите деду, чтоб уже появлялся. А то зря он у своего патрона Ельцина перенял привычку надолго исчезать.

Илья Шепелин, t.me