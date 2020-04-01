Археологи нашли в Сахаре каменные рисунки древней цивилизации 1.04.2020, 8:31

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Самая большая доисторическая картина достигала шести метров в высоту.

Проводя раскопки в Тассилин-Аджере, археологи обнаружили много древних рисунков. Самая большая доисторическая картина достигала 6 метров в высоту, а назвали ее «Великий марсианский бог», пишет lenta.ua.

Цивилизация обитала в Тассилин-Аджере около 10 тыс. лет назад, а пещерная живопись рассказывает тайну тех времен. Однако многие изображения ставят в тупик археологов. Исследования каменных иллюстраций начались еще в середине XIX века. По ним определили, что раньше Сахара не была пустыней. На ее территории протекали реки, выпадали осадки и развивались флора и фауна. Позже пустыня стала охватывать все большие площади и вынудила жителей отступить, но они оставили после себя изображения. Некоторым из них более 7 тыс. лет.

Главными для ученых являются рисунки людей. У всех них очень крупная голова, за что данный этап творчества древних художников прозвали «стилем круглоголовых». Позже тела становились все вытянутее, однако форма головы не менялась. Самую большую доисторическую картину обнаружил Анри Лот. Ее высота достигала 6 метров, а назвали иллюстрацию «Великий марсианский бог». Историки утверждают, что это жрец в одежде, которую носили во время церемоний.

По словам исследователей, фигуры производят огромное впечатление из-за странных поз. Они даже сначала испугались, увидев в первом гроте трехметровую статую, которая держала в поднятой руке предмет, напоминающий яйцо. Также ученые нашли и другие изображения, на которых присутствует антилопа с телом слона, страус с львиной головой и человек в шлеме, выходящий из объекта, напоминающего диск.