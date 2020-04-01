В США от коронавируса впервые умер чиновник Госдепа
- 1.04.2020, 8:43
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Госсекретарь Майк Помпео выступил со специальным заявлением.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что один из сотрудников Госдепартамента умер в результате заражения коронавирусом.
Об этом сообщает CNBC.
Помпео не уточнил, имени и должности умершего, и где он мог заразиться.
«Каждое утро я читаю сводки новостей со всего мира… не стало одного из сотрудников Госдепа, нашего коллеги, из-за этого вируса. Теперь около трех тысяч американцев умерли, это трагедия. Я выражаю соболезнования всем семьям, кого этого коснулось», — заявил он.
По его словам, сейчас в Госдепе около 40−50 человек получили положительные результаты тестов на коронавирус.
Накануне в Пентагоне заявили о смерти первого американского военного, который заразился коронавирусом.
Всего в США коронавирусом заразились более 189 тысяч человек, свыше четырех тысяч умерли.