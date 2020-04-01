Трамп о коронавирусе: Нас ждут две очень болезненные недели 8 1.04.2020, 8:59

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В США за один день от COVID-19 умерли 912 человек.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что следующие две недели для американцев и страны в целом будут "очень болезненными" в свете борьбы с коронавирусом. Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме вечером во вторник, 31 марта, сообщает rbc.ua.

Он также призвал жителей Штатов следовать указаниям властей и рекомендациям врачей в период карантина из-за распространения коронавируса.

"Для американского народа абсолютно важно следовать указаниям в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер также заявил, что следующие две недели будут "очень, тяжелыми и болезненными".

"Мы хотим, чтобы американцы были готовы к предстоящим трудным дням", - сказал Трамп, предсказывая "свет в конце туннеля" после этого.

Напомним, что в США, впервые за время с начала пандемии коронавируса, за один день от COVID-19 умерли 912 человек. В целом COVID-19 уже заразились более 186 000 американцев. около 3 тысяч умерли.

В течение последней недели во многих штатах США был введен режим карантина.