Актер из «Звездных войн» скончался от коронавируса
- 1.04.2020, 9:49
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За последние сутки в Великобритании умерли от COVID-19 380 человек.
Актер и преподаватель сценической речи Эндрю Джек скончался от коронавируса в Великобритании. Об этом 31 марта сообщила газета Evening Standard (перевод — korrespondent.net).
Как отметила агент актера, Джек был госпитализирован в больницу Святого Петра в Чертси и умер от COVID-19 утром 31 марта.
Супруга актера Габриэль Роджерс в это время находилась в Австралии на карантине, из-за чего не смогла проститься с мужем. Она написала в Twitter, что заражение коронавирусом у Джека диагностировали два дня назад.
We lost a man today. Andrew Jack was diagnosed with Coronavirus 2 days ago. He was in no pain, and he slipped away peacefully knowing that his family were all 'with' him.— Gabrielle Rogers (@GabrielleRoger1) March 31, 2020
Take care out there, lovers x@RealHughJackman @chrishemsworth @RobertDowneyJr pic.twitter.com/fm5LevA8n2
Эндрю Джек сыграл в двух эпизодах «Звездных войн» − «Пробуждение силы» и «Последние джедаи».
В качестве постановщика речи он работал с более чем 200 актерами.
Джек был задействован в съемках трилогии «Властелин колец» для создания акцентов разных обитателей Средиземья. Именно он научил актеров говорить по-эльфийски.
Также Джек разработал акценты для актеров фильма «Троя» Вольфганга Петерсена.
Напомним, по последним данным университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зафиксировали более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 1,7 тысячи человек. За последние сутки в Великобритании умерли от короновируса 380 человек.