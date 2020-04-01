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Актер из «Звездных войн» скончался от коронавируса

  • 1.04.2020, 9:49
  • 3,641
Актер из «Звездных войн» скончался от коронавируса

За последние сутки в Великобритании умерли от COVID-19 380 человек.

Актер и преподаватель сценической речи Эндрю Джек скончался от коронавируса в Великобритании. Об этом 31 марта сообщила газета Evening Standard (перевод — korrespondent.net).

Как отметила агент актера, Джек был госпитализирован в больницу Святого Петра в Чертси и умер от COVID-19 утром 31 марта.

Супруга актера Габриэль Роджерс в это время находилась в Австралии на карантине, из-за чего не смогла проститься с мужем. Она написала в Twitter, что заражение коронавирусом у Джека диагностировали два дня назад.

Эндрю Джек сыграл в двух эпизодах «Звездных войн» − «Пробуждение силы» и «Последние джедаи».

В качестве постановщика речи он работал с более чем 200 актерами.

Джек был задействован в съемках трилогии «Властелин колец» для создания акцентов разных обитателей Средиземья. Именно он научил актеров говорить по-эльфийски.

Также Джек разработал акценты для актеров фильма «Троя» Вольфганга Петерсена.

Напомним, по последним данным университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зафиксировали более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 1,7 тысячи человек. За последние сутки в Великобритании умерли от короновируса 380 человек.


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