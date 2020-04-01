В Беларуси больше не нужен сертификат о прохождении техосмотра

В Беларуси больше не нужен сертификат о прохождении техосмотра4
- 1.04.2020, 10:14
- 3,041
Эта норма касается только транспорта, оформленного на физлиц.
С 1 апреля в Беларуси упразднили сертификат о прохождении государственного техосмотра транспортных средств, а также начали выдавать международные водительские удостоверения, пишет tut.by.
Согласно документу, с 1 апреля для получения разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении сертификат о прохождении гостехосмотра больше не нужен. Эта норма касается только транспорта, оформленного на физлиц. Юрлица по-прежнему будут получать сертификаты. Также указом регламентируется процедура выдачи международного водительского удостоверения.