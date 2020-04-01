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В Беларуси больше не нужен сертификат о прохождении техосмотра

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  • 1.04.2020, 10:14
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В Беларуси больше не нужен сертификат о прохождении техосмотра
Фото: bymedia

Эта норма касается только транспорта, оформленного на физлиц.

С 1 апреля в Беларуси упразднили сертификат о прохождении государственного техосмотра транспортных средств, а также начали выдавать международные водительские удостоверения, пишет tut.by.

Согласно документу, с 1 апреля для получения разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении сертификат о прохождении гостехосмотра больше не нужен. Эта норма касается только транспорта, оформленного на физлиц. Юрлица по-прежнему будут получать сертификаты. Также указом регламентируется процедура выдачи международного водительского удостоверения.


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