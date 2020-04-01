«Баста»: Смолевичскую больницу готовят к приему зараженных COVID-19 из Минской области 1 1.04.2020, 11:01

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Освобождены все пять этажей здания, около 500 коек.

Смолевичскую центральную районную больницу готовят к карантину и приему зараженных из других городов Минской области. Освобождены все пять этажей здания, около 500 коек. Об этом сообщил читатель телеграмм-канала «Баста» из Смолевичей:

- Из-за за загруженности минских больниц и борисовской «инфекционки» пришла «указивка» направлять часть пациентов из Минской области с подозрением на коронавирус в Смолевичи. Вчера нашу Смолевичскую ЦРБ переоборудовали в «инфекционку». Выписали всех, кого можно, остальных переселили в старый трехэтажный корпус. Теперь свободно пять этажей для приема пациентов с Covid-19. Коек под 500.

На первом этаже из отделения физиотерапии сделали общежитие для медиков. На ворота установили тревожную кнопку. Народ на неврозе. Многие понесли заявления на увольнение. Средств индивидуальной защиты - в обрез. Только на одну смену нужно около 240 одноразовых комплектов. Одноразовые костюмы тонкие, очень легко рвутся. Приготовили все имеющиеся в запасе ПЧК-4 (противочумный комплект) так как они сшиты из плотной ткани.

Больницу готовят к карантину.