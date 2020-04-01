Раскрыта загадка резервуаров воды на Марсе 1.04.2020, 11:26

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Фото: NASA

На планете были минимум два различных источника.

В Университете Аризоны раскрыли секрет происхождения огромных резервуаров воды на Марсе. Об этом пишет korrespondent.net со ссылкой на Space.com.

Специалисты утверждают, что источника воды на красной планете было минимум два. При этом у них был различный химический состав.

Данные факт подтверждает изучение двух отколовшихся от марсианской коры метеоритов под названиями NWA7034 и ALH84001. Небесные тела отличаются по соотношению изотопов водорода с другими марсианскими породами. Northwest Africa 7034 взаимодействовал с жидкостью около 1,5 миллиарда лет назад, тогда как Allan Hills 84 001 - около 3,9 миллиарда лет назад.

Также отмечается, что один из типов пород оказался близким по составу к телам с окраин Солнечной системы, а второй имел много общего с породами Земли.

Считается возможным, что Марс не был покрыт океаном из магмы, в отличие от Земли. Поэтому вода на планете могла появиться после падения других небесных тел на поверхность планеты.

Ранее сообщалось, что на Марсе обнаружили новые признаки жизни. Также Корреспондент писал о том, что был показан настоящий вид черных дыр.