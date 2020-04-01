Из Беларуси запретили вывозить гречку, чеснок и лук 7 1.04.2020, 11:39

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Такое решение приняла комиссия ЕАЭС в связи с коронавирусом.

В связи с коронавирусом из Евразийского экономического союза временно запрещен вывоз некоторых видов продуктов питания. Решение было принято 31 марта во время заседания коллегии Евразийской экономической комиссии, пишет сайт euroradio.fm.

Под запрет на вывоз попали лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Запрет на их вывоз продлится до 30 июня.

Это решение вступит в силу через 10 дней со дня публикации на сайте ЕЭК (31 марта).

Запрет на экспорт продуктов питания не первая подобная мера, принятая во время пандемии коронавируса. Ранее Совет ЕЭК запретил вывоз из ЕАЭС медикаментов и средств индивидуальной защиты.