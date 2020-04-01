Болельщики солигорского «Шахтера» присоединились к бойкоту футбольного чемпионата Беларуси 1.04.2020, 12:30

Они призвали и других фанатов последовать их примеру.

Болельщики-"ультрас" солигорского "Шахтера" заявили о том, что приостанавливают посещение домашних и выездных матчей любимой команды из-за распространения коронавируса и призвали всех фанатов страны последовать их примеру, говорится в сообщении в сообществе "Ультрас Шахцер Салiгорск":

- Из-за сложившейся в стране ситуации "ультрас" солигорского "Шахтера" приостанавливают посещение домашних и выездных матчей команды до того момента, пока эпидемиологическая обстановка не позволит вернуться на сектор. К тому же призываем всех активных фанатов страны, а также, обычных болельщиков, футбольных или хоккейных. Воздержитесь от похода на стадион или ледовый дворец, не подвергайте себя неоправданному риску. Из тысячи пришедших на стадион всего один может быть инфицирован, и именно тебе может фартануть с ним встретиться.

К вопросу принудительных загонов на хоккей от предприятий — задумайся, стоит ли твой отгул здоровья твоих детей и родителей. Преступная власть никогда о вас не подумает. Ваша безопасность только в ваших руках.

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