закрыть
1 апреля 2020, среда, 12:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Болельщики солигорского «Шахтера» присоединились к бойкоту футбольного чемпионата Беларуси

  • 1.04.2020, 12:30
Болельщики солигорского «Шахтера» присоединились к бойкоту футбольного чемпионата Беларуси

Они призвали и других фанатов последовать их примеру.

Болельщики-"ультрас" солигорского "Шахтера" заявили о том, что приостанавливают посещение домашних и выездных матчей любимой команды из-за распространения коронавируса и призвали всех фанатов страны последовать их примеру, говорится в сообщении в сообществе "Ультрас Шахцер Салiгорск":

- Из-за сложившейся в стране ситуации "ультрас" солигорского "Шахтера" приостанавливают посещение домашних и выездных матчей команды до того момента, пока эпидемиологическая обстановка не позволит вернуться на сектор. К тому же призываем всех активных фанатов страны, а также, обычных болельщиков, футбольных или хоккейных. Воздержитесь от похода на стадион или ледовый дворец, не подвергайте себя неоправданному риску. Из тысячи пришедших на стадион всего один может быть инфицирован, и именно тебе может фартануть с ним встретиться.

К вопросу принудительных загонов на хоккей от предприятий — задумайся, стоит ли твой отгул здоровья твоих детей и родителей. Преступная власть никогда о вас не подумает. Ваша безопасность только в ваших руках.

Напомним, редакция сайта Charter97.org в знак протеста прекратила освещать спортивные соревнования в Беларуси. Мы протестует против решения властей проводить соревнования со зрителями в разгар эпидемии.


популярное за неделю

Мнение

Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом Алесь Круткин
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич
Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы