«Врачи не хотят работать в этом маразме» 1 1.04.2020, 12:47

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Фото: ТАСС

Российские медики требуют средств защиты.

Как только в городе появились первые коронавирусные больные, 11 врачей Каменск-Шахтинской центральной городской больницы в Ростовской области написали заявление об уходе. Около 89 тысяч жителей города рискуют остаться без медицинской помощи. Вопреки заверениям властей, даже по требованиям обычного времени больница не оборудована необходимым количеством техники, сообщает svoboda.org.

Центральная городская больница Каменск-Шахтинского, которая стала эпицентром скандала, закрыта на карантин. Об этом извещают объявления, написанные от руки печатными буквами. Сюда ежедневно госпитализируют десятки жителей из разных населенных пунктов.

Объявление в Каменск-Шахтинской больнице

Пациентов с подозрением на коронавирус привозят в инфекционное отделение, которое расположено в двухэтажном здании. Ремонт здесь не делали больше тридцати лет. Марина Скляренко, медсестра высшей категории инфекционного отделения №17, до сих пор удивляется, как она могла работать в жутких условиях.

– Линолеум весь побитый. Грибок. Стены осыпаются. Тумбочки разбитые. Канализация течет. Когда к нам привезли первых пациентов с подозрением на коронавирус, то девочка – лет 18 – сильно плакала и говорила, что это бомжатник, умоляла отпустить ее домой. Я ее успокоила, я здесь работаю и все время вижу эту разруху, – рассказала Скляренко.

Для защиты врачам отделения были выделены советские противочумные костюмы, которые использовались лет сорок назад.

– Это звучит громко – противочумный костюм. Я помню эти костюмы: несколько лет назад мы надевали их, когда боролись со вспышкой холеры в поселке Чистоозерный. Когда нам снова притащили из подвала несколько мешков, я ахнула. В одном мешке лежали разного размера тапочки, в другом мешке – пижамы в полоску, как у зэков. Сверху еще мы надевали обыкновенный медицинский халат. А поверх него – длинные фартуки из обычной медицинской клеенки, грубые резиновые перчатки. Брать кровь из вены в таких перчатках было невозможно. Мы на свои деньги покупали одноразовые резиновые перчатки, надевали их по две пары, – говорит Марина Скляренко. – Масок в последние дни не было вообще. Особенно нам стало страшно, когда стали привозить первых больных с подозрением на коронавирус. На тот момент, когда я работала, у нас было пятеро человек. Бабушка и внучка, вернувшиеся из Турции, и три футболиста, вернувшиеся из Белоруссии с соревнований. У них надо было брать кровь, мазки из горла. Каждый раз, подходя к таким больным, я боялась, что заражусь сама и заражу других пациентов. Ведь после того, как я взяла кровь, я аккуратно снимала свой противочумный костюм и шла к другим больным. Никакой дополнительной санитарной обработки не было. Я бы работала и дальше, если бы была такая защита, как у Путина, когда он ходил в клинику в Коммунарке.

Марина Скляренко (справа)

Путин был одет в американский защитный костюм TyChem 2000C и панорамную маску российского производства UNIX 6100. Стоимость одной такой маски сегодня доходит до 10 000 рублей.

Сотрудники инфекционного отделения обратились к исполняющему обязанности главного врача Каменск-Шахтинской больницы Александру Крамаренко с просьбой выдать им современные средства защиты и получили отказ. Тогда они организовали собрание коллектива, на котором еще раз потребовали обеспечить их защитными костюмами и доплачивать за ночные смены 70 рублей. Оклад у медсестер – 7600 рублей, а со всеми надбавками – около 13 000 рублей без вычета налогов. Медики также просили организовать работу санитарного пропускника круглосуточно. Это специально оборудованное помещение для санитарной обработки людей и дезинфекции одежды и обуви. Сейчас оно работает только днем. На ночь его закрывают, и люди проходят в отделение без всякой обработки.

– Главный врач Александр Крамаренко на это нам ответил, что костюмов не будет, их будто бы все уже раскупили. А слово "работа" происходит от слова "раб", – говорит Марина Скляренко.

На собрании сотрудников инфекционного отделения была журналист независимого местного издания "Пик" Евгения Чеботарева.

– В комнате собрались доктора, младший и средний медицинский персонал, – рассказывает она. – Они выдвинули ряд требований по защитным костюмам, зарплате и санпропускнику. Одиннадцать человек на собрании сказали, что они написали заявления об уходе.

Сами заявления Чеботарева не видела. По ее словам, особенно испугались сотрудники пенсионного возраста, которые находятся в группе повышенного риска. Муж у Евгении тоже работает в Каменской ЦГБ и знает об увольнениях.

Собрание в больнице

Сегодня официально уволены два человека – это врач Тамара Коденко и медсестра Марина Скляренко. Другие сотрудники подали заявление об уходе и отрабатывают двухнедельный срок. Скляренко назвала имена и фамилии трех медсестер и одной санитарки.

Остальных медиков администрация больницы и города разными способами пытается оставить в медучреждении. Татьяну Миронову, врача, подавшего заявление об увольнении, уговорили остаться и перевели из инфекционного отделения в соматическое.

После случившегося Минздрав Ростовской области направил в Каменск-Шахтинский комиссию, а администрация больницы сняла свой видеоролик о работе инфекционного отделения.

"В больнице 10 000 масок, 220 специальных респираторов для защиты от особо опасных инфекций", – говорит в кадре главный врач Александр Крамаренко и призывает жителей не верить фейковым новостям. О специальных защитных костюмах и низкой заработной плате Крамаренко не говорил. На вопросы корреспондента Радио Свобода главврач отвечать отказался:

– У меня совещание, – сказал он и больше не принимал звонки.

Официально администрация больницы выпустила пресс-релиз: "В марте 2020 года уволились два сотрудника: врач – по семейным обстоятельствам, и медсестра – по собственному желанию, что не повлияло существенно на бесперебойную работу отделения. По состоянию на 25 марта 2020 обеспечено средствами индивидуальной защиты: масок – 10975 штук, перчаток – 7440 пар, защитных костюмов нового образца – 11 шт., старого образца – 50 штук, респираторов – 220 штук, дезсредств – месячный запас".

– После того как мы провели собрание, нам привезли новые противочумные костюмы, желтые, как у Путина, – рассказала медсестра Татьяна Гуковская. – Я последний свой рабочий день отработала уже в детском отделении. С сегодняшнего дня ушла на больничный. Потом уволюсь. Говорить много не буду – вдруг не заплатят.

Глава города Константин Фетисов прокомментировал ситуацию в больнице на общественном совете 26 марта.

– Там сложилась напряженная ситуация в коллективе, – признал он. – Главное, чтобы эта история привела не к остановке работы коллектива, а чтобы он нормально продолжал свою деятельность. Понятна реакция младшего медицинского и среднего медицинского персонала. Инфекционный комплекс у нас самый неотремонтированный. Плюс еще неправильное отношение руководства центральной городской больницы. На сегодняшний день, кроме врача-инфекциониста, заявление написала еще одна медсестра 64 лет. Остальные люди эти заявления в кармане носят – ну так, на всякий случай. Что касается ситуации в самом отделении, там есть запас всех необходимых средств.

Ситуация с увольнением врачей вызвала неоднозначную реакцию в городе. Жители не верят в эффективность работы больницы. "Мне как-то пришлось побывать там в инфекции, это ужас! Окна были битые, дуло ужасно, санитарные узлы грязные, обращение отвратительное, просто ужас", – написала жительница города Елена Тристан. "Там не то что корону, ОРВИ лечить опасно. Безграмотность, воровство, беспредел. Нам помощи ждать неоткуда", – считает Елена Ярославцева.

Многие вступились за медиков: "За родной город стыдно и обидно. При этом медиков я не виню. Кризис не в клозетах, кризис в головах". "Лишь бы отчитаться, что все хорошо, когда на самом деле ничуть не хорошо по многим параметрам", – пишет Кирилл Заломнов.

– Этот случай вызвал колоссальный резонанс в нашем небольшом городе, где очень много жителей связаны с больницей: кто-то работает, кто-то лечился здесь. Социальная обстановка накалилась, – говорит журналист местного издания Евгения Чеботарева.

Жители города опасаются, что в городе прибавится количество заболевших. Через Каменск проходят транзитные дороги в Украину. Для населения так называемых ЛНР и ДНР с российскими паспортами граница на время пандемии коронавируса будет открыта через контрольно-пропускной пункт Донецк РФ – Изварино. При этом Каменская больница находится в плачевном состоянии.

– Мы не готовы к приему коронавирусных больных, – утверждает уволенная медсестра Марина Скляренко.

Ее слова на условиях анонимности подтвердил другой врач, который работает в Каменской больнице.

– Именно нам, реаниматологам, придется откачивать самых тяжелых пациентов. Сегодня в нашей реанимации три врача заболели – осталось пять врачей на 600 коек, – говорит врач-реаниматолог Каменской больницы. – Что мы будем делать, когда начнется поступление пациентов с коронавирусом, я не представляю. У нас используются только два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) образца 2011–2012 годов. Срок их работы – пять лет. Мы боимся, что в любой момент эти аппараты могут сломаться. Всюду идет обман. Показуха. Обманывают людей, врачей. Если на федеральном уровне выделяют деньги, то их разворовывают на местах. Ничего не выполняется, ни приказы, ни протоколы ведения медицинской помощи. Зачем нашему главному врачу больницы тринадцать заместителей: экономист, заместитель по мобилизационной работе, заместитель по поликлинической работе, по административно-хозяйственной части, акушерско-гинекологической работе, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ревизор, заместитель по детству. Это кадровый коронавирус. Они делят между собой наши зарплаты, премии. Врачи не хотят работать в этом маразме. Мы с моим коллегой хотели поехать в Италию, Испанию, чтобы там лечить людей. Мы там хоть будем одеты, как все цивилизованные врачи, в защитные костюмы.

Ростовская область – регион с самым большим дефицитом аппаратов ИВЛ. С конца февраля на совещаниях, посвященных коронавирусу, власти региона подсчитывают мощности медучреждений. Выяснилось, что в Ростовской области, согласно нормам Минздрава РФ, должно быть 1521 ИВЛ, тогда как власти заявили о наличии 643 аппаратов.

В России складывается тяжелая ситуация с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты. Анастасия Васильева, руководитель независимого профсоюза "Альянс врачей", еще в начале марта записала видеообращение и потребовала обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты. Спустя несколько дней правоохранительные органы потребовали от Васильевой написать объяснительную.

Анастасия Васильева

Опираясь на данные европейских стран, которые борются с новой болезнью, Анастасия Васильева заявляет: "10 процентов заразившихся в Италии – медики. Эта страшная статистика просто кричит о том, как важны средства защиты и соблюдение протоколов безопасности при работе. Поэтому не молчите и требуйте предоставить СИЗ, не бойтесь обращаться в Роспотребнадзор и Минздрав! Медики должны быть защищены полностью и в первую очередь, а ошибки необходимо учесть и не повторять ни в коем случае. Прежде всего, необходимо защитить верхние дыхательные пути. Для этого нужны респираторы типа FFP2. Обычной маски недостаточно, так как маска неплотно прилегает к поверхности лица, и по краям маски при вдыхании возможна утечка воздуха, что не обеспечивает надежный уровень защиты от вдыхания мелких частиц в воздухе и не обеспечивает достаточную защиту органов дыхания. Маска защищает лишь от крупных капель и взвесей".

Тем временем в инфекционное отделение Каменской ЦГБ поступил мужчина с подозрением на коронавирус. Накануне они с женой приехали с Кубы. Женщина скоропостижно скончалась дома 28 марта, согласно результатам вскрытия, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Результаты анализов на коронавирус у погибшей оказались отрицательными.