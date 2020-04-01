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Коронавирус зафиксировали в Кричеве

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  • 1.04.2020, 12:48
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Коронавирус зафиксировали в Кричеве

Это первый официально зарегистрированный случай COVID-19 в Могилевской области.

В Могилевской области, по данным на утро 1 апреля, зарегистрирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Об этом на сайте облисполкома проинформировала заместитель главного врача Могилевской инфекционной больницы, главный внештатный инфекционист области Ирина Бас, пишет onliner.by.

«Это жительница Кричева 33 лет, которая была в длительной командировке в Витебске. В настоящее время она полностью обследована, проведен весь спектр противоэпидемических мероприятий. Женщина находится в Могилевской инфекционной больнице и получает необходимое лечение. Ее состояние стабильно», — рассказала заместитель главного врача.

Она добавила, что проведено обследование всех контактных лиц: «На утро получены все отрицательные результаты. В настоящее время в Кричеве проходят противоэпидемические мероприятия».


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