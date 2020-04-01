В Узбекистане ветеранам Второй мировой войны выплатят по тысяче долларов 18 1.04.2020, 13:00

1,784

иллюстрационное фото

Ветераны из Кыргызстана получат по $900.

Власти Узбекистана выплатят по 10 миллионов сумов ($1 тысяча) каждому участнику Второй мировой войны. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиеев, сообщает узбекская служба "Радио Свобода".

Документ принят "в целях материального поощрения участников и инвалидов войны в связи с празднованием 75-й годовщины" победы над фашизмом.

Министерству обороны, Министерству по поддержке махалли и семьи, Министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности совместно с Министерством финансов, Центральным банком и региональными властями поручено обеспечить вручение денежного вознаграждения в торжественной обстановке.

Согласно опубликованным в 2019 году данным, в Узбекистане проживают 878 ветеранов войны. Во время Второй мировой войны из 6,5 миллионов узбекистанцев на фронт ушли 1,5 миллиона, 420 тысяч человек не вернулись, 640 тысяч были ранены.

В 2019 году сумма вознаграждения каждому ветерану войны составляла 7,5 млн сумов ($750) – это примерно в 6 раз больше суммы, выплаченной участникам Второй мировой в России. В 2018 году к 9 мая власти Узбекистана выплатили ветеранам по 5 млн сумов ($500), а в 2017 году – по 2 млн сумов ($200).

В начале марта стало известно, что власти Кыргызстана выплатят каждому ветерану Второй мировой войны, который живет в этой стране, по 75 тысяч сомов (около $900 по текущему курсу).