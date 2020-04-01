Под пирамидами в Перу найдено уникальное захоронение 1.04.2020, 13:02

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Оно принадлежит доколумбовой культуре Моче.

Под ритуальной платформой, которая находится у древних пирамид Солнца и Луны в Перу, нашли захоронение китов, акул и других морских животных. Статья об открытии появилась на страницах научного издания Archaeology, пишет lenta.ua.

Речь идет о находке на историческом участке Пампа-ла-Крус в Перу. По словам авторов исследования, уникальное захоронение принадлежит доколумбовой культуре Моче. Возраст найденных сооружений превышает 1 000 лет. В нем находятся останки разных морских животных крупных размеров, в числе которых акулы и киты.

Каменная платформа была найдена в 2019 году. Такие конструкции народ Моче использовал для проведения религиозных обрядов. Высота данного сооружения достигает двух метров. Оно оформлено рисунком, на котором изображены три воина, ведущие двух нагих пленников. Также здесь были найдены следы странного ритуала.

В захоронении погребены разные морские животные, в числе которых акулы, тунцы, кашалоты. Около десяти особей лежали косяком так, как если бы они направлялись вглубь страны. Находка очень удивила ученых, которые пока не встречали подобных захоронений в Южной Америке. Археологи утверждают, что все животные были погребены людьми намеренно.