закрыть
1 апреля 2020, среда, 15:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Минздрав скрывает количество зараженных коронавирусом в Беларуси

24
  • 1.04.2020, 13:15
  • 9,008
Минздрав скрывает количество зараженных коронавирусом в Беларуси

Вместо ясных и четких заявлений журналистам предлагают «ребусы».

Министерство здравоохранения Беларуси не сообщает точную цифру заболевших коронавирусом в Беларуси. Вместо этого власти рассказывают о количестве сделанных тестов и выписанных из больниц пациентов.

Минздрав официально подтвердил смерть учительницы из деревни Докторовичи Копыльского района. Однако дал очень странную формулировку, назвав это «вторым случаем смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией».

Особенно странным выглядит поведение белорусского Минздрава на фоне открытости правительств западных стран, ежедневно сообщающих своим гражданам статистику по коронавирусу.

Ряд независимых экспертов утверждает, что власти сознательно занижают количество смертей от коронавируса в Беларуси. Об этом свидетельствуют и признания врачей.


популярное за неделю

Мнение

Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом Алесь Круткин
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич
Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы