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Кто лидирует в президентской гонке в США

  • 1.04.2020, 13:14
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Кто лидирует в президентской гонке в США

Стали известны данные нового социологического опроса.

Ведущий кандидат в президенты от демократов Джо Байден незаметно усилил свое лидерство над президентом Дональдом Трампом среди зарегистрированных избирателей, несмотря на то, что стремительно распространяющийся коронавирус практически заглушил кампанию бывшего вице-президента, передает «Голос Америки».

Согласно новому совместному опросу агентства Reuters и социологической службы Ipsos, 46 процентов из 1100 взрослых респондентов заявили, что они проголосуют за Байдена, если он станет соперником Трампа на выборах 3 ноября.

Действующего президента готовы поддержать 40 процентов. Опрос проводился 30-31 марта.

По результатам аналогичного опроса, проведенного 6-9 марта, преимущество Байдена составляло лишь 1 процентный пункт.


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