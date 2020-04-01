«В Минске палаты переполнены, у больных пневмонией не берут анализ на коронавирус» 17 1.04.2020, 13:30

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Что происходит в столичных клиниках?

У больных пневмонией в больницах Минска не берут анализ на коронавирус. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщили уже несколько подписчиков.

«Сын лежит с пневмонией в 5-й больнице Минска. Палаты переполнены, привозят новых – при мне три скорые за 40 минут заехали. Очень много людей с пневмонией, все кашляют, но анализ на коронавирус ни у кого не берут. Врачи говорят, что только у «тяжелых», - пишет читатель канала из Минска.

Читательница канала из Минского района, сын которой госпитализирован в Боровлянах, также сообщила, что анализ на коронавирус у него не брали: «Нет не делали. Аргументы - у него нет характерных симптомов, и он не в зоне риска. Лежит в отделении кардиологии, у него диагноз пневмония».

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