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Народный карантин
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Государственный цинизм высшей пробы

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  • Александр Класковский
  • 1.04.2020, 13:47
  • 15,211
Государственный цинизм высшей пробы
Александр Класковский

Большинству белорусов сейчас не до пафоса.

Виктор Дашкевич, 75-летний актер Коласовского театра в Витебске, ставший первой официально признанной жертвой коронавируса в Беларуси, посмертно получил выговор от Александра Лукашенко.

Лукашенко — в своем амплуа, он привычно ищет виновных.

«Мы подозреваем, что в Витебске этот актер умер, и у него также был к пневмонии и прочему еще и этот вирус. Ну мы же просили (ему завтра 80 лет будет)… Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь?» — так прокомментировал Лукашенко трагедию.

А вождь ведь сам показывал браваду

В этом комментарии примечательно все. Не назвал фамилию заслуженного артиста Республики Беларусь, прибавил возраста, подчеркнул, что у человека был букет болезней (с намеком, что COVID-19 там постольку-поскольку). Ну и, главное, сделал виновным. Но не сам ли Лукашенко в предыдущие дни на всю страну демонстративно бравировал опасностью, уверял, что водка, баня, трактор и хоккей — лучшие средства от новоявленной заразы? Не он ли в ответ на ремарку тележурналиста «никакие вирусы на ваш график не влияют» бросил с неуместным пафосом: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

При этом большинству белорусов не до пафоса. Они вынуждены пренебрегать вирусом и продолжать пахать — кто у станка, а кто и на сцене — по той банальной причине, что нужно исполнять трудовые обязанности. Ведь по мнению Лукашенко необходимости в карантине пока нет и вообще «трактор (в смысле: тяжелая работа — прим.) вылечит всех». Между тем сегодня белорусские актеры сами создали петицию с требованием ввести в театрах карантин. То есть получить возможность не «ходить по этой улице» лишний раз.

Да, и о возрасте: пенсии у белорусов такие, что если еще и не вкалывать, то ты обречен влачить нищенское существование. Спасибо родному «государству для народа». Старики рвут жилы до последнего, чтобы не положить зубы на полку.

Талант переводить стрелки

Искать виновных — фирменный стиль Лукашенко. Четверть века народ смотрит один и тот же спектакль: как мудрый и строгий царь устраивает выволочки нерадивым боярам-подчиненным.

Метода такова: изначально завысить прогнозные показатели, поставить волюнтаристские задачи. Подход беспроигрышный. Если чудом выполнят — слава требовательному руководителю, который напряг как следует, не дал прохлаждаться. Если провалят — можно дать волю праведному гневу, а самому остаться в белых ризах. Также в проблемах страны у Лукашенко постоянно виноваты то жадная Россия, то коварный Запад, а то и вовсе таинственная мировая закулиса.

Теперь вот дошло дело до разбора полетов в связи с COVID’ом. Лукашенко и тут кивает в сторону мировой закулисы: мол, давайте задумаемся, кому это выгодно, не рукотворный ли вирус. Недавно досталось на орехи той же России, в одностороннем порядке закрывшей границу.

Сегодня же Лукашенко прошелся по десятку заболевших витебских медиков (похоже, в Витебске вообще ситуация с коронавирусом тревожная):

«Эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим. Они, слава богу, крепкие люди. Но это негоже, когда врач пренебрегает элементарными мерами».

Трудно судить, беспечны ли были конкретно эти люди, но в принципе медики анонимно жалуются, что не хватает масок и прочих защитных средств. Да и вообще грех бросать камень в тех, кто сейчас на переднем краю, работает на износ. В других странах медики тоже заражаются, даже умирают. И не потому, что все поголовно разгильдяи, а потому что это как на фронте — шальная пуля всегда может настигнуть.

Государственный цинизм высшей пробы

То, что Лукашенко еще и отчитал посмертно первую жертву коронавируса в Беларуси, многое говорит и о стиле, образе мышления официального лидера, и о специфике режима. Ну а чего вы ожидали, если тот «несознательный» актер испортил благостную картинку официальной пропаганды, бросил тень на ее нарратив: тра-ля-ля, как здорово у нас под руководством мудрого вождя побеждают проклятый вирус.

Между тем сегодня в Минске начали сооружать трибуны для парада 9 мая. По обыкновению, может собраться уйма людей. Причем это действо особенно притягивает пожилую, старой закваски публику. Закваска крепкая, да вот иммунитет у многих уже не ахти. И кто будет виноват, если запланированные массовые празднества станут колоссальным рассадником заразы?

Но кому-то, видимо, дань ритуалу важнее. Хотя в условиях, когда коронавирус наступает, эта дань может превратиться в отложенное жертвоприношение.

Сюжет пандемии в Беларуси раз за разом демонстрирует нам государственный цинизм высшей пробы.

Александр Класковский, «Белсат»


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