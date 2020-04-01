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Ученые рассказали, как животным помогает умение считать

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  • 1.04.2020, 14:03
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Ученые рассказали, как животным помогает умение считать

Примеры понимания животными чисел и их отношений — прямо у нас перед глазами.

Обзорная статья, систематизирующая работы по пониманию счета и чисел различными животными, опубликована немецкими учеными в журнале Trends in Ecology and Evolution. Речь идет о таких разных животных, как пчелы, лягушки и волки, также включая традиционно рассматриваемых в этом отношении птиц. Данные показывают, что хотя большинство из них не умеет считать точно, грубый счет свойственен им в естественной среде обитания и включен в самые различные стратегии жизнедеятельности, например при охоте, поиске пищи или защите, пишет Naked science.

«Интересно, что теперь мы знаем, что численная компетентность присутствует почти на каждой ветви дерева жизни животных, — поясняет Андреас Нидер, нейробиолог из Университета Тюбингена, работающий над пониманием того, как животные различают и представляют числа, а также в каком виде эта информация попадает в их мозг. — Разные группы животных, очевидно, развили эту черту независимо от других линий, и это убедительно свидетельствует о том, что она должна иметь адаптивную ценность. Поэтому способность различать числа должна иметь сильную выгоду при выживании и половом отборе».

Примеры понимания даже очень далекими от нас животными чисел и их отношений — прямо у нас перед глазами, хотя мы редко об этом задумываемся. Например, медоносные пчелы могут вспомнить, сколько ориентиров они пролетают до места, где находятся нужные им растения, чтобы найти дорогу обратно в улей. «Последний общий предок между пчелами и нами, приматами, жил около 600 миллионов лет назад, — говорит Нидер. — Но тем не менее они развили числовую компетентность, которая во многих отношениях сопоставима с численной компетентностью позвоночных».

Также числовую компетентность можно наблюдать у животных, которым нужно уметь отличить источник пищи с большим количеством от источника с меньшим, а также у тех, кто охотится группами. Например, волкам для успешной охоты на какое-либо животное нужна стая, при этом она должна быть не слишком велика, чтобы всем досталась еда, и не так мала, чтобы упустить дичь. Так и есть: для охоты на лося соберется «банда» из шести-восьми особей, а на бизона понадобится более «тяжелый» отряд, в котором их будет уже девять-тринадцать.

Травоядные, которым нужно не нападать, а защищаться, тоже умеют считать, варьируя размер стад. По словам Нидера, они умеют оценивать вероятность того, что кто-то может стать жертвой, и используют число участников группы в своей повседневной жизни.

Также в статье рассматривается, как численная компетентность может играть роль при привлечении партнера. Например, самцы лягушек поют, «рекламируя» себя для привлечения самок. Самки отбирают из них тех, у кого самая сложная и многосоставная трель, подсчитывая число этих звуков. Похожие навыки имеют некоторые насекомые.

Несмотря на многочисленные примеры числовой компетентности у животных, этот предмет не слишком активно изучается сам по себе. «Многие из таких поведенческих данных в дикой природе обычно собирают как побочные продукты или случайные результаты других исследовательских вопросов», — говорит Нидер. Автор полагает, что для более точного понимания развития этих способностей у животных и их изменчивости, а также адаптации к новым условиям, необходимы более детальные и направленные исследования.

Он также говорит, что важно лучше понять законы восприятия и лежащие в их основе когнитивные и нейронные механизмы, обуславливающие числовую компетентность. Это поможет выяснить, как принимаются решения, претворяющиеся затем в деятельность.

С этой целью в следующем году Нидер и его лаборатория перейдут к исследованию того, как мозг и отдельные группы нейронов обрабатывают числа у животных. «Я надеюсь, что смогу побудить поведенческих экологов специально исследовать числовую компетентность в дикой природе и тем самым открыть новые области исследований», — подытоживает он.


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