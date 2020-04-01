«Врачи сами умирают, как мухи»: итальянец обратился к белорусам в связи с коронавирусом 6 1.04.2020, 14:20

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Житель Турина был шокирован, узнав, что Беларусь до сих пор не ввела карантин.

Фабио Ардито - молодой человек из Турина. Узнав, что Беларусь - одна из немногих стран Европы, в которой пока не введены жесткие карантинные меры, он обратился в редакцию kp.by и попросил дать возможность рассказать, как всего за несколько недель его жизнь стала страшным сном.

- Клянусь, я не хочу вас запугивать. Я обычный молодой человек. Мне всего 31 год. Я не состою в правительстве, не занимаюсь политикой, и еще недавно меня это все не волновало. И коронавирус - не заговор. Это чертовски реально. И если мои слова окажутся убедительными хотя бы для кого-то из вас, я буду счастлив. Возможно, это поможет спасти чью-то жизнь.

«С самого начала мы недооценили ситуацию и совершили огромную ошибку»

Турин, в котором живет Фабио, считается крупным культурным и деловым центром на севере Италии с населением 875,5 тысячи человек.

- Сегодня у нас более 9000 инфицированных и уже около 700 смертей, - рассказывает молодой человек. - Каждый день - от 300 до 500 новых случаев инфицирования и порядка 50 смертей. И мой город далеко не самый тяжелый случай в Италии. Все, что сейчас происходит в Италии и в моем городе, - реальный сценарий фильма-катастрофы, который не снился даже Стивену Спилбергу. Еще несколько недель назад я отпускал острые шуточки про скупленную туалетную бумагу, пустые магазинные полки и думал: блин, люди, это же не хуже сезонного гриппа!

Всего месяц назад жизнь у этого итальянца была совсем другой. Фото предоставлены героем публикации.

Вам это ничего не напоминает? Когда я услышал от своих друзей, что многие белорусы думают так же, я узнал в вас себя. Если вы все еще встречаетесь по вечерам с друзьями, ходите на работу, возите своих детей в детские сады и школы, а по выходным устраиваете барбекю, просто знайте: три недели назад у нас было то же самое. А уже сегодня самое главное для меня - выжить.

- Как сейчас проходит твой день?

- Закрыто все, кроме продуктовых магазинов и ларьков с мелкой розницей. Мы можем выходить из дома всего один раз в неделю - и только за продуктами. В масках и перчатках. Чтобы выйти, с собой у меня должно быть разрешение на выход. При этом идти я могу только в ближайший к дому магазин. Обязательное условие: отойти от дома я могу не дальше чем на 1 км. Перемещения жителей города отслеживают по GPS - мой номер телефона указан в разрешении. За нарушение - штраф 200 - 600 евро, вплоть до уголовной ответственности. Постов с карабинерами очень много. Проверяют и тех, кто передвигается пешком, и тех, кто на машине.

Любые свободные помещения в городе, которые можно использовать как больницы, оборудовали под них. Как во время войны. Несколько дней назад под больницу оборудовали даже круизный корабль в Генуе.

Еще месяц назад известные туристические места в Италии были многолюдными. Фото предоставлены героем публикации.

Сейчас известные туристические центры больше похожи на города-призраки. Фото предоставлено героем публикации.

Туристов здесь не будет еще долго. Фото предоставлено героем публикации.

«Каждый военный грузовик на улице - гроб с мертвецами»

По словам молодого человека, зараженных людей в его городе так много, что всех пациентов больницы вместить просто не могут.

- Самых безнадежных оставляют умирать дома,- говорит Фабио. - Если в больницу привозят 30-летнего и 60-летнего пациента, спасать возьмутся только одного, и это будет 30-летний молодой человек, потому что у него больше шансов выжить. И потому что в больницах не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких. Пациенты повсюду - во всех коридорах и проходах. Медики работают нон-стоп - 24/7. Они еле стоят на ногах и сами умирают как мухи. Если больной умирает в больнице, попрощаться с ними родные не смогут. Тела отвозят сразу в крематорий - и никаких похорон. В моей маленькой Италии с населением всего в 60 млн человек каждый день умирает по 700 - 1000. Это невероятное количество смертей! Тела с мертвыми вывозят военными грузовиками. Каждый такой грузовик - гроб с мертвецами.

Больницы переполнены. Фото предоставлены героем публикации.

Большинство пациентов и умерших - пожилые люди. Но есть и те, кому 20, 30 и 40 лет. Фото предоставлены героем публикации.

С теми, кто умер в больнице, не разрешают даже проститься. Фото предоставлено героем публикации.

- Одно из мнений: в Италии очень много пожилых людей, а именно они в зоне риска. Поэтому у вас так много смертей. К тому же, пожилые итальянцы - очень контактные, часто ходят на встречи, не сидят дома…

- Да, молодых пациентов намного меньше. Но кого волнуют цифры, если умирает ваш ребенок? Несколько дней назад умерла 21-летняя девушка, она была здорова, и у нее не было хронических заболеваний. Среди умерших есть 30-летние, 40-летние люди, в том числе спортивные мужчины и женщины с, казалось бы, сильным иммунитетом и без серьезных заболеваний. Никто не застрахован.

С момента, когда люди понимают, что заражены коронавирусом, до момента смерти иногда проходит всего несколько дней. Военная техника не справляется даже с вывозом трупов, на местных кладбищах больше нет мест, а печи в крематориях не справляются с нагрузкой. Премьер-министр Италии уже объявил нам о кризисе уровня Второй мировой войны. И это действительно похоже на войну. Уже сегодня у каждой семьи в Италии есть знакомый, у которого кто-то умер или прямо сейчас сражается за жизнь. Люди плачут, они очень напуганы и больше не отпускают шутки по поводу коронавируса. 30 марта число зараженных в Италии перевалило за 100 тысяч человек. Более 11 тысяч итальянцев умерли.

«Это совершенно невероятный сценарий. Это как мировая война»

- Нас немного успокаивает, что в Беларуси пожилые люди ведут более замкнутый образ жизни. Медики говорят, что вирус, который ходит у нас, не такой агрессивный, как в Италии, а уже ослабший…

- Мне очень хочется сказать вам сегодня: пожалуйста, не повторяйте наших ошибок. Если вы все еще думаете, что Беларусь это не коснется, просто посмотрите на карту Европы. Вам кажется, что это далеко? Когда 30 января в Риме изолировали первую инфицированную пару китайских туристов и воздушное сообщение с Китаем закрыли, мы тоже были спокойны. Китай же далеко! Образ жизни мы менять не стали.

20 февраля в Кодоньо - это Ломбардия, север Италия - в отделение интенсивной терапии местной больницы привезли больного коронавирусом в тяжелом состоянии, а уже 23 февраля на севере Италии официально подтвердили 100 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. На севере Италии ввели карантин, но вся остальная Италия по-прежнему жила своей прежней жизнью. 8 марта - в стране почти 6000 зараженных. Тесты перестали делать всем, их уже делали только пациентам с серьезной симптоматикой, потому что на всех тестов просто не хватало. Закрыли музеи, кинотеатры, спортивные и торговые центры. Но бары и рестораны были открыты до 6 вечера. Это в Ломбардии, а в Риме по-прежнему без карантина, без масок, перчаток. Южане, которые работали на севере, бросились к своим родственникам на юг, занося туда вирус, не подозревая об этом. Ведь многие переносят болезнь бессимптомно. Именно эти люди - величайшие курьеры вируса. А ведь минчане тоже могут поехать к своим родственником в глубинку!

Тела умерших в крематории увозят военными грузовиками. Фото предоставлено героем публикации

Почти все грузовики на улицах - это гробы на колесах. Фото предоставлено героем публикации.

Так вирус может проникнуть даже в ваши самые далекие деревни и села. И ведь у вас тоже много пожилых людей! Вирус распространяется очень быстро. Одни инфицированный человек может заразить сразу нескольких. И у нас было так же. К 11 марта вся Италия стала красной зоной. Почти 13 000 зараженных. Объявлена пандемия. 23 марта - около 60 000 зараженных. Все фабрики и заводы закрылись. Запрещены спорт, пробежки и прогулки на улице. Можно было передвигаться только за едой один раз в три дня или медучреждения. Плановые посещения к врачу под запретом. Все это произошло с нами всего спустя месяц после того, как в Италии был зарегистрирован первый завезенный случай коронавирусной инфекции.

Пожалуйста, измените свои привычки уже сегодня. Не выходите без надобности из дома, не принимайте гостей, не навещайте пожилых родителей… Носите маски, мойте руки миллион раз в день. Пусть Беларусь не станет таким же трагичным памятником истории, каким стала Италия.