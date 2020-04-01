Путин исчез и в России начался адский бардак 9 Иван Яковина, «Главред»

1.04.2020, 14:30

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Иван Яковина

Генсека где-то заперли, как в 1991 году?

В системе управления РФ точно произошел какой-то сбой.

Путин объявляет выходную неделю и исчезает.

Собянин издает абсолютно незаконный указ об изоляции всего населения Москвы.

В полночь в ФБ с какого-то хера появляется всеми забытый Медведев, который говорит, что все должны сидеть дома и читать книги!

В Подмосковье ментовские машины через матюгальники объявляют, что уже введен комендантский час(!) - при том, что ни режима ЧП, ни даже ЧС никто не объявлял.

Некий московский "Оперативный штаб" (видимо, собянинский) объявил, что незаконный "режим изоляции" будет действовать не до конца путинской выходной недели (5 апреля), а на неделю дольше - до 14 апреля.

Когда журналисты увидели это сообщение, то заинтересовались - а на каком таком основании? Сообщение о продлении, висевшее на сайте 10 минут, было оттуда спешно убрано.

Какой-то адский бардак и полное отсутствие центра принятия решений. Все хотят, чтобы Путин ввел режим ЧС, который дал бы правовые основания для карантина, ограничения движения людей и всего прочего. Сейчас впервые настал момент, когда его диктаторские полномочия пригодились бы!

Но Путин куда-то потерялся и/или спрятался. Где он находится и чем занимается, никто не знает. Уже пять дней он тупо не появляется на людях. Я думаю, что он очень боится заразиться - коронавирус сейчас вовсю гуляет по российскому начальству, среди его ближайших миньонов. Поэтому и сидит в какой-то секретной резиденции на Алтае.

А может быть, он уже умер от коронавируса, и сейчас Собянин с Медведевым решают, кто будет главным.

Короче, это какой-то 1991 год. Кризис и распад системы управления, генсека где-то заперли, страной управляет черт знает кто, и получается это так себе.

Иван Яковина, «Главред»