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НАТО разработало новый пакет поддержки Украины и Грузии

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  • 1.04.2020, 14:57
НАТО разработало новый пакет поддержки Украины и Грузии
Йенс Столтенберг
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Он будет принят министрами иностранных дел стран Альянса.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО в четверг примут новый пакет помощи для Украины и Грузии.

Как сообщает eurointegration.com.ua, об этом на онлайн-пресс-конференции в среду объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг анонсировал повестку дня заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса, которое состоится 2 апреля в формате видеоконференции.

По его словам, в связи с изменением формата встречи на видеоконференцию, ее повестка была откорректирована.

"Хотя у нас не будет встречи с Грузией и Украиной, я ожидаю, что главы МИД поддержат новый пакет помощи, который усилит нашу политическую и практическую поддержку обеих стран", - сказал Столтенберг.

"Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, чтобы больше укрепить наше партнерство, включая учения в Черноморском регионе, который является стратегически важным для НАТО", - добавил он

По словам Столтенберга, одобренный в четверг пакет будет дополнительным к уже существующим.


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