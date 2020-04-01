Михаил Бондаренко: Весенний призыв необходимо перенести 3 1.04.2020, 15:24

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Михаил Бондаренко

Существует угроза эпидемии в белорусской армии.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», отслуживший в войсках ПВО водителем-механиком ЗРК «Оса» Михаил Бондаренко рассказал о том, какие меры необходимо принимать, чтобы защитить белорусских солдат и офицеров от пандемии:

- Армия не может быть изолирована от людей совсем. Кто-то так или иначе выходит за пределы воинской части, контактируют с внешним миром, офицеры – постоянно. Поэтому проникновение коронавируса в части вполне реально.

Давайте еще учитывать тот факт, что казарма – это территория, где люди плотно между собой контактируют, откуда ты никуда не денешься и на самоизоляцию при нормальном самочувствии рассчитывать нельзя. Кто-то где-то чихнул – готовы все.

Медицина в армейских частях оставляет желать лучшего. Если тебе, например, болит голова, то тебя могут отправить в изолятор. Если температура, то неделю подержат в изоляторе на парацетамоле и дальше служить идешь. Только в крайне серьезных случаях везут в областные центры или в Минск.

В Беларуси продолжается весенний призыв, и гарантировать того, что в воинские части не попадут зараженные солдаты сейчас невозможно. Они придут – начнется цепная реакция. Эпидемия в стране точно есть, если посмотреть на то, как сейчас перегружены больницы. Эпидемия есть, карантина – нет.

Сейчас вовсю идут репетиции парада к 9 мая, а все военнослужащие, которые находятся на репетиции в Минске, потом разъезжаются по своим частям, это только усиливает опасность распространения инфекции.

Нужно внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в воинских частях и при угрозе заражения вводить карантин. Весенний призыв, несомненно, нужно откладывать.