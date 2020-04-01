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В Испании более 100 тысяч зараженных COVID-19 и новый максимум смертности

  • 1.04.2020, 15:31
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В Испании более 100 тысяч зараженных COVID-19 и новый максимум смертности
ФОТО: AP

Страна оказалась на третьем месте по количеству случаев коронавируса.

В Испании число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч, умерших уже более 9 тысяч.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Испании.

За последние сутки в Испании зарегистрировали 864 смерти от коронавирусной болезни - это больше всего с начала эпидемии. Число умерших превышает 800 уже пятый день подряд. Всего от коронавируса в стране умерли 9053 человека.

По состоянию на 1 апреля в Испании подтверждены более 102 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это на 7719 больше, чем за предыдущие сутки.

Из больниц уже выписались более 22 500 человек. Более 51 тысячи сейчас госпитализированы. Из них почти 5900 находятся в реанимации - это на 5% больше, чем вчера.

Напомним, 30 марта правительство Испании одобрило усиление мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Испания занимает теперь третье место по количеству зараженных новым коронавирусом в мире. Перед ней США и Италия.


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