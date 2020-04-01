закрыть
1 апреля 2020, среда, 17:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Правительство начало вручную регулировать цены

24
  • 1.04.2020, 15:45
  • 4,986
Правительство начало вручную регулировать цены

Ограничение роста цен будет действовать до 30 июня текущего года.

На Национальном правовом портале опубликовано постановление №184, согласно которому «министерствам и ведомствам поручено не допускать роста отпускных цен (тарифов) на товары (услуги), производимые (оказываемые) подчиненными (входящими в состав, систему) организациями, выше 0,5 процента ежемесячно и обеспечить поставки производимой продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего рынка», пишет kp.by.

Кроме этого, не более чем на 0,5% в месяц могут поднимать цены предприятия и индивидуальные предприятия, которые осуществляют производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок или оказывают услуги. Для того чтобы поднять цены выше установленного лимита, необходимо будет получить разрешение Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине Беларуси.

Ограничение роста цен будет действовать до 30 июня текущего года.


популярное за неделю

Мнение

Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом Алесь Круткин
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич
Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы