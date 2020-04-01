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ВОЗ раскритиковала белорусский Минздрав за молчание

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  • 1.04.2020, 16:02
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ВОЗ раскритиковала белорусский Минздрав за молчание

Информация должна быть регулярная и открытая.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Батыр Бердыклычев раскритиковал белорусский Минздрав. По его мнению, ведомству нужно улучшить работу с информированностью граждан о ситуации с коронавирусом в стране.

"Население должно иметь полную информацию о рисках и о том, как ситуация развивается и какие меры принимаются. Недостаток информации может спровоцировать страх", — приводит tut.by слова Бердыклычева.

Информировать население о распространении коронавируса, по мнению Бердыклычева, очень важно. Информация должна быть регулярная и открытая.

Как сообщалось ранее, Минздрав перестал предоставлять сведения об общем количестве случаев коронавируса в Беларуси. Раньше эти цифры озвучивались один раз в два-три дня. "Мы обсуждаем с Минздравом этот вопрос. И, конечно, считаем, что если бы подача информации была более регулярной и полной, было бы гораздо лучше. Наша рекомендация достаточно четкая и сильная — улучшить этот компонент, однозначно", — прокомментировал представитель ВОЗ.


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