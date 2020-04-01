Коронавирус нашли на БелОМО 4 1.04.2020, 16:33

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иллюстрационное фото belomo.by

Работников целого цеха отправили на карантин.

Информацию о том, что у одной из сотрудниц cтоличного завода имени Вавилова (БелОМО) cтдиагностировали коронавирус, подтвердил «Радыё Свабода» заместитель гендиректора завода Вячеслав Кузнецов:

— В понедельник днем нам ипозвонили из санстанции и сказали, что у нашего работника был обнаружен коронавирус.Тест дал положительный результат. Во вторник мы проверили весь персонал и измерили температуру. Признаков других заболеваний обнаружено не было, но в целях профилактики работникам было предложено оставаться дома до конца недели. С сохранением двух третей зарплаты. То есть цех №13 не работает, но предприятие при этом продолжает работать.

В цехе №13 были проведены необходимые санитарные мероприятия.

Работница, у которой подтвердился диагноз — в больнице. Ее состояние стабильное. Известно, что женщина за границу не выезжала.