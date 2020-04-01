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Сильвестр Сталлоне снимет фильм про братьев Кличко

  • 1.04.2020, 16:58
Сильвестр Сталлоне снимет фильм про братьев Кличко

Известный актер выступит режиссером и сценаристом ленты о боксерах.

Знаменитый актер, режиссер и продюсер Сильвестр Сталлоне cнимет фильм про карьеру легендарных украинских боксеров братьев Кличко. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".

Лента получит название "Братья - легенды", а Сталлоне будет работать с проектом в качестве режиссера и сценариста. Съемки должны начаться осенью, а в прокат фильм планируется выпустить в апреле 2021 года.

Отметим, что Сталлоне и братья Кличко явлются давними друзяьми, а актер несколько раз даже посещал бои с участием украинцев.

Напомним, карьера Виталия и Владимира Кличко на профессиональном уровне началась в один день - 16 ноября 1996 года. Виталий Кличко в настоящий момент является киевским городским головой, а карьеру боксера завершил в 2012-м году - на счету Виталия 45 побед (41 - нокаутом) при двух поражениях, а также титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO.

Владимир Кличко в своем последнем поединке 29 апреля 2017 года в Лондоне встречался с Энтони Джошуа и потерпел поражение нокаутом в одиннадцатом раунде. Позже легендарный боксер принял решение завершить карьеру и отказался от реванша.

За свою профессиональную карьеру Владимир Кличко добыл 64 победы, уступив всего в пяти боях. На его счету титулы чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO.


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