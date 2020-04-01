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В Беларуси закончилась вакцина от бешенства

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  • 1.04.2020, 18:41
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В Беларуси закончилась вакцина от бешенства
иллюстрационное Фото: Александр Ружечка

Об этом стало известно после того, как белоруса укусила собака.

Не поверите, речь не про коронавирус. А про вирус бешенства. Читателя onliner.by Алексея из Орши укусила собака. Он, как полагается, обратился к врачам. Те назначили курс прививок. Сделали первую — а потом сказали, что все, препарата больше нет. Алексей со следами зубов на шее немного озадачен: а так вообще можно? Это не опасно? Врачи говорят: смертельно опасно. А также выясняется, что проблема-то не только оршанская.

27 марта Алексей наклонился к своей собаке и она его укусила за шею. Говорит, что ни с того ни с сего, без предисловий и провоцирования.

— Маловероятно, что она могла где-то подхватить вирус, — говорит оршанец. — Вроде ни с кем из посторонних животных не контактировала, но все же после такого странного поступка я решил перестраховаться.

К медикам мужчина обратился в первой половине следующего дня. В травмпункте местной поликлиники ему сделали укол антирабической вакцины и отправили домой, пометив в документах: «Поверхностная укушенная рана III категории». Велели 10 суток понаблюдать за собакой.

Вообще, курс вакцинации в таких случаях состоит из 6 инъекций на «нулевой», 3-й, 7-й, 14-й, 30-й, 90-й дни. Соответственно, очередной укол Алексею должны были сделать вчера, 31 марта. Этого не случилось.

— В поликлинике сослались на отсутствие лекарства, — довольно спокойно рассказывает Алексей, у которого уже истекло время. — Но это же смертельно опасная болезнь, и прививки пропускать нельзя, иначе все зря...

Из школьной программы мы помним, что после проявления симптомов смертность от бешенства близка к 100%.

Но, может быть, пропустить один день не так уж и страшно? «Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последствиям», — написано на официальных сайтах белорусских медучреждений. Сказано также, что прививочный курс, с учетом результатов наблюдения за животным, может быть по решению врача сокращен. В данном случае, если у собаки не проявятся признаки болезни, курс можно будет прекратить.

В Оршанской центральной поликлинике по телефону нам осторожно подтверждают: да, есть перебои с препаратом. И переадресовывают в Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья — там должны знать подробности.

Там рассказывают, что знают: российская вакцина распределяется по стране централизованно, но в этот раз возникли какие-то проблемы на российской стороне — препарат «недополучили». Вообще же, по мере необходимости стараются перераспределять вакцину из других районов. Но в случае с Алексеем этот фокус почему-то не сработал. Пообещали, что решат проблему. Только вот в 31 марта, когда нужен был укол, уже трудно вернуться. В общем, адресовали в Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Там в отделении особо опасных инфекций просто бросили трубку.

Как бы то ни было, если бы не собака Алексея, мы и не знали бы, что в стране проблемы с антирабической вакциной.


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