Что говорят жители Новых Докторовичей, где от коронавируса умерла женщина? 2 1.04.2020, 19:55

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Из деревни госпитализировано около 30 человек.

Учительница из Новых Докторовичей Копыльского района умерла в ночь на 1 апреля в центральной районной больнице, куда ее госпитализировали с пневмонией. Односельчане отзываются о ней и семье как о людях тихих, вежливых, спокойных. И выражают соболезнование родным, пишет «Белсат».

Ситуация в деревне Новые Докторовичи выглядит напряженно. На улицах практически нет людей. Редкие же прохожие отказываются комментировать события последних дней, ссылаясь на то, что не владеют никакой информацией, даже пока о результатах мазков, которые у них брали накануне, а также из-за нежелания иметь проблемы с местными властями:

«Нам же еще здесь жить, вы поймите. Да и не специалисты мы в этом деле».

В местном ФАПе рекомендуют обратиться в санстанцию города Копыль:

«Мы, здесь на местах, люди маленькие. Вся информация у них».

На улице, где стоит дом местной учительницы, о последних событиях знают. Пожилая соседка подтверждает информацию о смерти Натальи А.

«Мне 80 лет, я уже никуда не хожу. Семью знаю, хорошие люди, честные, спокойные. Они переехали сюда года два назад из Минска. Никогда от них не доносилось ни ругательств, ни ссор. Муж так каждый день ходил ее к школе встречать. У них такие отношения были, будто только поженились. Хорошие люди. То, что случилось с ними, ужасно. Откуда тут что взялось, кто же скажет. Нам ничего не говорят. Знаем, что только со школы началось. А там же дети. Все это страшно».

Теплыми и искренними словами о семье отзывается и другая соседка, живущая совсем рядом. Родные же пока комментировать происшествие не готовы.

О том, что из деревни госпитализировано около 30 человек, сообщает местный мужчина. По его словам, в больнице находятся еще несколько человек из Докторовичской средней школы: учительница физической культуры и директор.

«В более худшем состоянии забирают в Минск. Кто получше –развозят по районным медицинским учреждениям. Остальным людям сказали сидеть по домам, видите, никого же нет на улице. Сказали ни с кем чужим не разговаривать, во двор не пускать», – отмечает он.

Остаются в больнице и дети, которых забрали 30 марта. Отделение закрыто для посещения, но возможно передать продукты и вещи. Как рассказал Belsat.eu еще один местный житель, одежду, в которой дети уехали, родителям не отдают.

К соседнему дому, где проживала Наталья А. с семьей, подъезжает автомобиль скорой помощи. От комментариев медики отказываются, уходя в глубь двора.

В соседней деревне Углы, по словам местной жительницы, пока госпитализированы два человека с диагнозом пневмония. Представители санстанции или медики больше ни к кому не приезжали.

Проверить информацию о количестве госпитализированных, их состоянии и в каком режиме работает больница у представителей медицинского учреждения невозможно. В приемной Копыльской центральной районной больницы перенаправляют в Министерство здравоохранения:

«Мы совершенно не имеем права ничего комментировать».

По номеру главного врача Копыльской ЦРБ Сергея Потейковича весь день отвечает автоответчик.