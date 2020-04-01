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Bloomberg: Мировой бенчмарк Brent может упасть до $10 за баррель

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  • 1.04.2020, 20:03
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Bloomberg: Мировой бенчмарк Brent может упасть до $10 за баррель
иллюстрационное Фото: utmagazine.ru

Апрельский апокалипсис нефти может создать резонанс на годы.

Нефть вступает в период беспрецедентного снижения спроса в этом месяце, который обещает изменить отрасль на многие годы вперед, пишет finanz.ru со ссылкой на Bloomberg

Объемы потребления в апреле упадут на 15-22 миллиона баррелей в сутки по сравнению с годом ранее, свидетельствуют оценки ряда самых влиятельных нефтегазовых аналитиков мира. Падение спроса уже привело к тому, что нефтеперерабатывающие заводы сокращают переработку, буровые компании останавливают добычу, а хранилища по всему миру переполняются.

"Ситуация в отрасли, скорее всего, в корне изменится, - написали в обзоре 30 марта аналитики Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри и Дамьен Курвален. - Невозможно лишиться такого большого объема спроса без масштабных и хронических последствий для предложения".

Падение спроса усугубляется тем, что бывшие союзники по ОПЕК+, Саудовская Аравия и Россия, качают нефть максимальными темпами в борьбе за долю рынка, оказывая дополнительное давление на морские перевозки, хранилища и трубопроводы. По оценке Goldman, в апреле в хранилища будет поступать примерно 20 миллионов баррелей в сутки, а IHS Markit ожидает, что свободных мощностей для хранения нефти в мире не останется к середине года.

Ситуация пощадит мало кого в отрасли. Апрель также может стать худшим за все время месяцем для мирового спроса на авиационное топливо, а отраслевой консультант FGE прогнозирует, что потребление бензина в США упадет на 50% по сравнению с годом ранее. Energy Aspects Ltd. предсказывает, что мировой бенчмарк Brent может упасть почти до $10 за баррель - уровня, не наблюдавшегося более двух десятилетий.

Апрельский кризис задает унылый тон рынку на второй квартал, и некоторые производители могут потерпеть крах, а правительства многих стран ОПЕК, возможно, ждет дестабилизация. Восстановление цен в краткосрочной перспективе кажется маловероятным: примерно 70% из 130 участников опроса Bloomberg Intelligence допускают, что Brent все еще будет стоить меньше $30 за баррель к июню.


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