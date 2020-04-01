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Футболист минского «Динамо» Соуза: Мы в шоке. Играть – это безумие

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  • 1.04.2020, 20:12
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Футболист минского «Динамо» Соуза: Мы в шоке. Играть – это безумие
Фото - fcdnipro.com

Полузащитник минского «Динамо» намерен разорвать контракт с клубом.

Полузащитник минского «Динамо» Данило Соуза поделился мнением о коронавирусе в Беларуси, передает «Трибуна».

«Мы в шоке, потому что в клуб пришло письмо от ФИФА, в котором просили воздержаться от игр. Но никто не принял это во внимание.

Каждый день думаешь о том, что происходит. Правда, во время тренировки нет. И это единственный плюс. Играть – это безумие, но в то же время голова отдыхает. Когла сезон приостановят, сразу разорву контракт», – цитирует игрока sport.tvp.pl со ссылкой на бельгийское издание Gazet van Antwerpen.


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