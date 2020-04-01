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Эпидемия в Италии: новых случаев стало больше

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  • 1.04.2020, 20:18
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Эпидемия в Италии: новых случаев стало больше
Медики в итальянском городе Брешиа
иллюстрационное Фото: EPA/UPG

С начала эпидемии в Италии 110 574 человека заразились коронавирусом.

В Италии за последние сутки умерли 727 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corierra dela Serra.

Общее количество погибших от коронавируса в Италии составляет 13 155 человек.

В сравнение с предыдущими двумя днями несколько возросло количество новых больных - 4782 за последние сутки.

С начала эпидемии в Италии 110 574 человека заразились коронавирусом. Цифра включает тех, кто умер, и тех, кто вылечился.

Всего в стране 80 572 текущих случаев заражения. Из них 28 403 госпитализированных пациентов с симптомами; 4035 находятся в отделениях интенсивной терапии.

На сегодня 16 847 человек вылечились. За последние сутки это число выросло на 1118 человек.


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