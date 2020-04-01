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Народный карантин
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Пришла беда – в карманах шаром покати

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  • Дмитрий Растаев
  • 1.04.2020, 21:11
  • 5,173
Пришла беда – в карманах шаром покати
Дмитрий Растаев

Режиму Лукашенко и сказать-то нечего, не то, что дать.

Ещё неясно, как повлияет на мир сам SARS-CoV-2, но уже очевидно: меры, предпринимаемые для борьбы с ним, станут самым серьёзным ударом для мировой экономики за последние десятилетия.

Экономику ждёт рецессия и рост безработицы, поэтому правительства разных стран вовсю разрабатывают программы её поддержки. При этом помогая бизнесу в целом, власти не забывают и о простых людях.

К примеру, во Франции государство будет выплачивать 84% заработной платы всем, кто во время вынужденного карантина потерял работу. Кроме того, предприниматели и самозанятые граждане, имеющие невысокие доходы, смогут получить компенсацию в размере 1500 евро.

Власти Италии обещают выдать по 600 евро шести миллионам самозанятых. Работники с невысокой зарплатой также получат от государства бонус – 100 евро.

В Великобритании те, кто был вынужден самоизолироваться из-за пандемии, смогут получать пособие – 94,25 фунта стерлингов в неделю.

В Испании людей, потерявших работу во время пандемии, временно освободят от уплаты ипотечных платежей и взносов за аренду жилья.

В Чехии людям обещают отсрочку по платежам за услуги ЖКХ.

Власти Гонконга выплатили каждому жителю по 1300 долларов материальной помощи.

В США гражданам, имеющим годовой доход ниже 75 тысяч долларов, выплатят по тысяче долларов и ещё по 500 на каждого ребенка.

Вы слышали, чтобы нечто подобное обещали людям белорусские власти? Ну, там, выдать нуждающимся хотя бы по 50 евро, помочь с оплатой ЖКХ, поставить на паузу дурацкие «тунеядские» декреты? Вот и я не слышал.

Белорусский режим 25 лет бил себя жаткой в грудь, твердя мантру про «государство для народа», а когда наступили трудные времена, и народ действительно стал нуждаться в помощи, оказалось, что режиму и сказать-то нечего, не то, что дать.

Более того: в трудную минуту не государство помогает народу, а народ – ему. Минздрав ничтоже сумняшеся открыл благотворительный счет «для борьбы с коронавирусом», и белорусы уже перечислили туда более 500 миллионов рублей.

Развращённая халявной российской нефтью, белорусская власть годами пускала деньги на ветер, строя фешенебельные резиденции и понтовые ледовые дворцы, «золотые» туалеты и «бриллиантовые» флагштоки. А пришла беда – в карманах шаром покати. И теперь на борьбу с кризисом приходится клянчить «быстрый» кредит у МВФ.

Но при этом от прежних замашек власть отказываться не намерена, и помпезный Парад Победы, обходящийся налогоплательщикам в миллионы долларов, пройдёт как ни в чём не бывало. Чума чумой, а пир по расписанию, ага.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»


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