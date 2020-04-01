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Народный карантин
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Зеленский – украинцам: Призываю вас повзрослеть

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  • 1.04.2020, 21:15
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Зеленский – украинцам: Призываю вас повзрослеть
Владимир Зеленский

Коронавирус такой же невидимый, как радиация после аварии на ЧАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан серьезно отнестись к карантину, который введен в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом он сказал 1 апреля в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома. Я в который раз прошу вас повзрослеть. Знаете известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию? Никто тогда не боялся, так как радиация невидима. Так вот: коронавирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот, умоляем вас оставаться дома", – заявил глава государства.

По его словам, победа над коронавирусом будет праздноваться на площадях и пикниках, но сейчас необходимо осознать нависшую опасность.

"Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет, парки никуда не исчезнут. Прогулки подождут, а шашлыки могут вылезти боком", – добавил Зеленский.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

В правительстве рассматривают возможность ужесточения ограничительных мер, в частности запретить находиться в общественных местах без маски или респиратора, посещать спортивные и детские площадки и т.д.


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