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«Медсестры боятся там работать, плачут»

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  • 1.04.2020, 22:07
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«Медсестры боятся там работать, плачут»

Ситуация в больнице, где лежат пациенты с пневмонией.

По данным БелаПАН, два тренера гомельской школы № 4 получили пневмонию «с предварительным положительным тестом на коронавирус». Как выяснило «Радыё Свабода», один из тренеров, которому 47 лет, сейчас находится в реанимации. Перед обнаружением коронавируса его лечили от пневмонии в городской больнице № 1.

Официально сообщается, что «контакты первого уровня были госпитализированы, и было организовано их лабораторное обследование». Для контактов второго уровня было организовано медицинское наблюдение.

Как стало известно журналистам, 68 человек были отнесены к контактам первого уровня, 84 - второго уровня, контакты первого уровня были доставлены в больницу по улице Циолковского. Раньше там было онкологическое отделение. Теперь его перепрофилировали в инфекционный.

Тренер перенес воспаление легких в городской клинической больнице № 1. Здесь есть три здания, отделения терапии, кардиологии, ревматологии, травматологии, патологии беременности и ожоговый центр.

После того, как у тренера был обнаружен коронавирус, его перевели в инфекционную больницу.

«Но он же связался с нашими врачами, медсестрами... Теперь в нашей больнице бедлам. Центр ожогов работает, он находится в отдельном здании, но другие отделения «забиты» пневмонией. И это не началось сейчас - две недели назад, точно. И кардиология была «забита» пневмонией. Нам не сообщают правдивой информации, но в главном корпусе и приемной врачи теперь ходят в «скафандрах». Сотрудникам ожогового центра, насколько я понимаю, не всем разрешили сегодня отдыхать за свой счет», - сказалa один из работников больницы на условиях анонимности.

Она говорит, что медсестры из отделения физиотерапии были отправлены в приемное отделение для помощи.

«Они боялись идти туда. В том же корпусе был пациент с коронавирусом. Но руководство приказало. Одна медсестра сидела и плакала, боясь пойти туда, а затем пошла в приемную, чтобы помочь. Она сказала, что там был «вакханалия полная». Как наши медсестры будут ходить в этот «заразный» корпус? Они также могут что-то подцепить и заразиться? Врачи, которые связались с больным тренером, изолированы в главном здании», - сказала работница больницы.

В больнице № 1 вечером 1 апреля было объявлено: «Посещения ограничены, масочный режим». На встречу с корреспондентом пришел сотрудник больницы в защитном костюме. Она запретила фотографировать и была возмущена: «Почему в нашей больнице подняли такую шумиху?» Также вышли другие сотрудники больницы № 1 и предложили связаться с пресс-службой исполкома для получения всей информации.

На вопрос, почему в приемной комнате люди в защитных костюмах ответили: «На всякий случай, чтобы не заразиться, неизвестно, кто приходит в больницу».

Другие сотрудники неофициально объяснили, что некоторые палаты действительно были перепрофилированы для пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмонией.


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